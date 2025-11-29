Klkjučni podaci oštećeni: "Airbus" povlači čak 6.000 aviona A320, "Lufthansa" i "Wizz Air" najavljuju kašnjenja

Evropski gigant "Erbas" izdao je opoziv za čak 6.000 aviona "A320", nakon incidenta koji je otkrio da intenzivno sunčevo zračenje može da ošteti ključne podatke za upravljanje letom zbog čega je potrebna hitna softverska i hardverska popravka.

Izvor: Uwe Deffner / Alamy / Profimedia

Riječ je o jednom od najvećih opoziva sa kojima se "Erbas" suočio u svojoj 55-godišnjoj istoriji.

Opoziv je uslijedio samo nekoliko sedmica nakon što je "A320" prestigao "Boeing 737" kao najproizvođeniji avion na svijetu.

Izvori iz industrije su naveli da će otprilike dvije trećine pogođenih aviona biti prizemljeno samo nakratko dok se ne instalira starija, stabilna verzija softvera.

Međutim, stotinama aviona možda će biti potrebna i zamjena hardvera, što bi potencijalno moglo da dovede do znatno dužih kašnjenja.

"Amerikan erlajns", najveći svjetski operater aviona "A320", objavio je da će popravkom biti obuhvaćeno oko 340 od njihovih 480 avona tog tipa. U firmi očekuju da će većina popravaka, od kojih svaki traje oko dva časa, biti završena do sutra.

NJemački prevoznik "Lufthans" upozorio je da bi tokom vikenda moglo da dođe do manjeg broja otkazivanja ili kašnjenja letova, navodeći da su već počeli sa sprovođenjem mjera koje je propisao "Erbas".

Portparol "Vizera" potvrdio je da je jedan broj njihovih aviona obuhvaćen opozivom, navodeći da bi neki letovi mogli da budu "pogođeni" tokom vikenda.

"Turkiš erlajns" objavio je da će osam aviona "A320" iz njihove flote sigurno biti vraćeno u službu nakon dovršetka potrebnih radnji, te da se sve operacije nastavljaju sigurno i bez prekida.

(Srna/Mondo)