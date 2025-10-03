logo
Popularni avio-prevoznik od novembra prihvata isključivo digitalne karte za ukrcavanje: Šta to znači za putnike?

Popularni avio-prevoznik od novembra prihvata isključivo digitalne karte za ukrcavanje: Šta to znači za putnike?

Autor Euronews
0

Od 12. novembra 2025, Ryanair uvodi obavezne digitalne karte za ukrcavanje putem svoje aplikacije, dok će papirne karte biti dostupne samo u izuzetnim slučajevima. Ova promjena izazvala je zabrinutost među starijim putnicima i onima bez pametnih telefona.

Rajaner od novembra prihvata isključivo digitalne karte za ukrcavanje Izvor: Harald Dostal / imago stock&people / Profimedia

Niskobudžetna avio-kompanija Ryanair najavila je da će od 12. novembra prihvatati isključivo digitalne karte za ukrcavanje, koje se generišu preko njihove aplikacije myRyanair.

Putnici će biti u obavezi da se čekiraju onlajn i koriste digitalnu kartu sa svog telefona, a štampane papirne karte više neće biti prihvaćene.

Ova promjena izazvala je zabrinutost, naročito među starijim putnicima koji nemaju pametne telefone ili se ne snalaze dobro sa aplikacijama.

Ryanair ističe da već oko 80% putnika koristi digitalne karte, kao i da ovaj potez prati trendove iz drugih industrija, kao što su koncerti, festivali i sportski događaji, koji su već prešli na digitalne ulaznice.

Kompanija tvrdi da će ovo putnicima donijeti brže, jednostavnije i ekološki prihvatljivije putovanje.

Šta ako nemam pametni telefon ili mi se telefon isprazni?

U slučaju da ne možete da pristupite svojoj digitalnoj karti - bilo zato što nemate pametni telefon, telefon vam se isprazni, izgubi ili nestane internet konekcija, možete dobiti papirnu kartu na aerodromu.

Međutim, važno je da ste prethodno obavili onlajn čekiranje, jer će vam u tom slučaju karta biti izdata besplatno na šalteru Ryanaira.

Isti postupak važi i za letove iz Maroka, gdje je papirna karta i dalje zakonski obavezna.

