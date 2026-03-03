Bombardovanje škole u Iranu smatra se ratnim zločinom? Više od 165 mrtve djece, Izrael negira krivicu

U napadu na školu u Iranu poginulo je 165 ljudi, većinom djevojčica, a UN traži hitnu istragu ovog tragičnog događaja.

Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia

Najmanje 165 ljudi je poginulo, većinom devojčica uzrasta od 7 do 12 godina, a desetine su ranjene u subotu u vazdušnom napadu na školu za djevojčice na jugu Irana tokom američko-izraelskih napada. Izraelska vojska je saopštila da nema saznanja ni o kakvim napadima u tom području, dok je američka vojska saopštila da istražuje incident.

"Mogući ratni zločin"

Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvala je na istragu, a portparolka Ravina Šamdasani rekla je da bi "razarajuć" vazdušni napad mogao predstavljati ratni zločin. Ona je objasnila da bi to bio ratni zločin ako bi se utvrdilo da su civili bili meta ili da je napad bio neselektivan, što je suprotno međunarodnom pravu.

"Djeca, djevojčice, ubijene na ovaj način usred školskog dana, na samom početku nastave... Njihovi rančevi su umrljani krvlju", dodala je Šamdasani, prenosi Index.

Masovna sahrana održana je danas u južnoiranskom gradu Minabu za poginule u napadu. Neki od ožalošćenih nosili su slike poginule djece, uključujući i djevojčicu od samo sedam godina. Video snimci i fotografije sa sahrane prikazuju gomile ožalošćenih kako se mole oko malih kovčega prekrivenih iranskom zastavom.