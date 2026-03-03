Povratak državljana BiH iz UAE: Sutra planiran let za 156 putnika

Let iz Dubaija za Sarajevo sa 156 državljana BiH planiran je za sutra, izjavio je Srni ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Bojan Đokić.

Izvor: Shutterstock

Đokić je naveo da je riječ o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.

"Kompanija `Flaj Dubaji` kontaktirala je njih i rekla im da budu spremni za sutrašnji let. Čuli smo se i sa našim građanima koji su ovdje u Emiratima i oni su nam potvrdili da ih je kompanija kontaktirala", rekao je Đokić.

On je napomenuo da će let da bude realizovan samo u slučaju ako bezbjednosni uslovi to budu dozvolili.

"Tako da, iako je let planiran, on nije 100 odsto potvrđen dok Agencija za civilnu avijaciju to ne bude odobrila, odnosno dala dozvolu", dodao je Đokić.

On je naveo i da se pregovara, ukoliko bude izvodljivo, i za čarter let da se organizuje sutra ili u narednim danima.