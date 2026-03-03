logo
Banjalučka policija u akciji "Zodijak" oduzela kokain, novac i municiju: Među uhapšenima i policajac (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, tokom akcije kodnog naziva „Zodijak“, oduzeli su kokain, digitalnu vagu, municiju različitog kalibra i novac u vrijednosti od oko 77.000 KM.

U akciji zodijak uhapšen i policajac Izvor: PU Banjaluka

U okviru akcije uhapšeni su N.V. i D.Ć. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“, dok se za još dva lica intenzivno traga.

S obzirom da je D.Ć. policijski službenik, suspendovan je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a protiv njega će biti pokrenut unutrašnji disciplinski postupak, saopšteno je iz MUP-a RS.

Izvor: PU Banjaluka

Pretresi su izvršeni na pet lokacija u Banjaluci, na osnovu naredbi Okružnog suda i uz saglasnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Policijska uprava Banjaluka naglašava da ostaje dosljedna u otkrivanju svih kriminalnih radnji, uključujući i one unutar svojih redova.

MUP RS policija akcija droga hapšenje

