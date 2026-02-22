logo
Akcija "ADA": Hapšenje u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, "pali" tržišni inspektori

Autor Nikolina Damjanić
U operativnoj akciji „ADA“, usmjerenoj na suzbijanje korupcije, policija je uhapsila tri osobe iz Banjaluke zbog sumnje da su počinile krivično djelo primanje mita.

Policijsko vozilo Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sproveli su akciju pod nadzorom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Republičkog javnog tužilaštva, a po naredbi Okružnog suda u Banjaluci.

Kako nezvanično saznaje ATV, u Banjaluci su juče (21.februara) uhapšene Sanja Maksimović i Gordana Vučić, a danas u Istočnom Sarajevu Vladan Marjanović. Sve uhapšene osobe su tržišni inspektori.

Tokom akcije izvršeni su pretresi lokacija koje koriste S.M. i G.V., pri čemu je pronađena i oduzeta veća količina novca, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom.

S.M. i G.V. predate su nadležnom tužilaštvu, dok je nad V.M. u toku kriminalistička obrada.

