Akcija "ADA": Hapšenje u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, "pali" tržišni inspektori

U operativnoj akciji „ADA“, usmjerenoj na suzbijanje korupcije, policija je uhapsila tri osobe iz Banjaluke zbog sumnje da su počinile krivično djelo primanje mita.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sproveli su akciju pod nadzorom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Republičkog javnog tužilaštva, a po naredbi Okružnog suda u Banjaluci.
Kako nezvanično saznaje ATV, u Banjaluci su juče (21.februara) uhapšene Sanja Maksimović i Gordana Vučić, a danas u Istočnom Sarajevu Vladan Marjanović. Sve uhapšene osobe su tržišni inspektori.
Tokom akcije izvršeni su pretresi lokacija koje koriste S.M. i G.V., pri čemu je pronađena i oduzeta veća količina novca, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom.
S.M. i G.V. predate su nadležnom tužilaštvu, dok je nad V.M. u toku kriminalistička obrada.