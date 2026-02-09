SAJ MUP-a RS među najuspješnijim policijskim jedinicama svijeta na UAE SWAT Challenge-u (VIDEO)

Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a RS ostvarila je značajan rezultat na jednom od najzahtjevnijih svjetskih takmičenja elitnih policijskih snaga – UAE SWAT Challenge, zauzevši visoko 33. mjesto u konkurenciji od čak 109 specijalnih jedinica iz cijelog svijeta.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Drugog dana takmičenja, koji je bio posvećen izuzetno zahtjevnoj disciplini Hostage Rescue Challenge (izazov spašavanja talaca), takmičari su bili suočeni sa simulacijom realne talačke krize, gdje su brzina, preciznost i savršena koordinacija između snajperiste i jurišnog tima bili ključni za dobar rezultat.

SAJ MUP-a RS ovu disciplinu je završio sa vremenom 01:02.031, uz 10 sekundi penalizacije, što im je donijelo odlično 33. mjesto i svrstalo ih među najuspješnije evropske policijske timove na ovom prestižnom nadmetanju.

Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije (SPJ FUP) zauzela je 104. mjesto, iako je ostvarila solidno osnovno vrijeme od 01:41.410. Slabiji plasman posljedica je značajnog penal vremena od pet i po minuta, koje je dosuđeno nakon tehničkog kvara snajperske puške u trenutku pucnjave, kao i dodatne kazne zbog promašene mete iz pištolja.

Vrijedan pažnje je i nastup Specijalne jedinice policije Crne Gore, koja je drugog dana takmičenja zauzela 11. mjesto sa vremenom kraćim od jedne minute, dok je SAJ MUP-a Srbije završio na 52. mjestu, a pripadnici vojne policije Srbije, poznati kao „Kobre“, na 82. poziciji.

U ukupnom poretku nakon dvije discipline, SAJ MUP-a Republike Srpske nalazi se na 42. mjestu, dok je SPJ FUP-a trenutno na 103. poziciji.

UAE SWAT Challenge okuplja najelitnije policijske i specijalne jedinice svijeta, koje se takmiče u pet izuzetno zahtjevnih disciplina: Assault Challenge (jurišni izazov), Hostage Rescue (spašavanje talaca), Officer Rescue (spašavanje ranjenog policajca), Tower Challenge (toranjska disciplina) i Obstacle Course (poligon sa preprekama), a rezultati koje ostvaruje SAJ MUP-a RS predstavljaju snažnu potvrdu visokog nivoa obučenosti i međunarodne konkurentnosti ove jedinice.