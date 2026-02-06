logo
MUP RS nabavio dva helikoptera za 14,6 miliona KM

Autor Haris Krhalić
0

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske nabavilo je dva višenamjenska helikoptera vrijedna 14,6 miliona maraka sa PDV-om, saznaje CAPITAL.

MUP je ovaj vrijedan ugovor dodijelio firmi „Finexport“ iz Banjaluke u vlasništvu Viliama Milovana. Kako je naglašeno, na tender su pristigle dvije ponude, od kojih je ponuda ovog banjalučkog preduzeća bila prihvatljiva za MUP.

Podsjetimo, MUP je ovaj tender raspisao 20. oktobra prošle godine, a tu je navedeno da helikopteri ne smiju biti stariji od devet godina, a koristiće se za potrebe Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a isključivo u civilne svrhe. Kako je tada saopšteno iz Vlade Republike Srpske, umjesto jednog novog helikoptera, plan je bio nabaviti dva korištena.

Tada je istaknuto i da će helikopteri pored prevoza putnika, služiti i za medicinsku evakuaciju, transport vatrogasaca u zone požara, evakuaciju stanovništva, prevoz tereta tokom elementarnih nepogoda, kao i za druge namjene.

Vlada Republike Srpske je još početkom septembra na sjednici usvojila informaciju o potrebi nabavke dva višenamjenska helikoptera.

