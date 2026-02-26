logo
Hilari Klinton šokirala na svjedočenju u slučaju Epstin: "Ispitajte Trampa pod zakletvom"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Hilari Klinton svjedočila zbog istrage u slučaju povezanosti sa Epstinom i tražila da se ispita Donald Tramp.

Hilari Klinton o slučaju Epstin i Trampu Izvor: YouTube/ABC News/printscreen

Hilari Klinton, bivša američka državna sekretarka i kandidatkinja za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, svjedočila je danas pred članovima Odbora za nadzor Predstavničkog doma Sjedinjenih Država u okviru istrage o povezanosti sa Džefrijem Epstinom, osuđenim sek**alnim predatorom koji je preminuo u zatvoru 2019. godine u Njujorku, piše "BBC". Ona je negirala da je bilo šta znala o Epstinovim aktivnostima i pozvala je Odbor da ispita američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ona je, nakon davanja iskaza, objavila svoj govor na društvenim mrežama. Negirala je da je znala bilo šta, a ono što je šokiralo cijeli Odbor jeste pominjanje Trampa.

"Kao što sam navela u izjavi od 13. januara, kada sam polagala zakletvu, nisam imala nikakvu ideju o njegovim kriminalnim aktivnostima. Ne sjećam se da sam ikada srela Epstina.

Nikada nisam letjela njegovim avionom, posjetila njegovo ostrvo, kuće ili kancelarije. Nemam ništa s tim.

Odbor je partijsko-političko pozorište sa ciljem da se odvrati pažnja od postupaka predsjednika Donalda Trampa. Ako je ovaj Odbor ozbiljan u namjeri da sazna istinu o Epstajnovim zločinima trgovine ljudima, ne bi se oslanjao na izjave za medije kako bi dobio odgovore od našeg aktuelnog predsjednika o njegovoj umješanosti; postavio bi mu pitanja direktno, pod zakletvom, o desetinama hiljada puta kada se njegovo ime pojavljuje u Epstajnovim dosijeima", izjavila je ona.

Hilari Klinton Džefri Epstin Donald Tramp

Србољуб

Немају они страха од сведочења пред њиховим судом, са њиховим измишљеним заклетвама, знају они од чега стрепе, од тога страха се не може побећи, знају да ће се живи распадати, а знају и зашто.

