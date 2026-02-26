Hilari Klinton šokirala na svjedočenju u slučaju Epstin: "Ispitajte Trampa pod zakletvom"

Hilari Klinton svjedočila zbog istrage u slučaju povezanosti sa Epstinom i tražila da se ispita Donald Tramp.
Hilari Klinton, bivša američka državna sekretarka i kandidatkinja za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, svjedočila je danas pred članovima Odbora za nadzor Predstavničkog doma Sjedinjenih Država u okviru istrage o povezanosti sa Džefrijem Epstinom, osuđenim sek**alnim predatorom koji je preminuo u zatvoru 2019. godine u Njujorku, piše "BBC". Ona je negirala da je bilo šta znala o Epstinovim aktivnostima i pozvala je Odbor da ispita američkog predsjednika Donalda Trampa.
BREAKING: The first image of Hillary Clinton testifying under oath about Jeffery Epstein to the Republican Oversight Committee.— Benny Johnson (@bennyjohnson)February 26, 2026
This is the first time Hillary has had to answer real questions about Epstein. Clinton does not look happy.
Photo provided by Rep. Lauren Boebert.pic.twitter.com/mPtUyA4u5i
Ona je, nakon davanja iskaza, objavila svoj govor na društvenim mrežama. Negirala je da je znala bilo šta, a ono što je šokiralo cijeli Odbor jeste pominjanje Trampa.
"Kao što sam navela u izjavi od 13. januara, kada sam polagala zakletvu, nisam imala nikakvu ideju o njegovim kriminalnim aktivnostima. Ne sjećam se da sam ikada srela Epstina.
Nikada nisam letjela njegovim avionom, posjetila njegovo ostrvo, kuće ili kancelarije. Nemam ništa s tim.
Odbor je partijsko-političko pozorište sa ciljem da se odvrati pažnja od postupaka predsjednika Donalda Trampa. Ako je ovaj Odbor ozbiljan u namjeri da sazna istinu o Epstajnovim zločinima trgovine ljudima, ne bi se oslanjao na izjave za medije kako bi dobio odgovore od našeg aktuelnog predsjednika o njegovoj umješanosti; postavio bi mu pitanja direktno, pod zakletvom, o desetinama hiljada puta kada se njegovo ime pojavljuje u Epstajnovim dosijeima", izjavila je ona.
