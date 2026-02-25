"Bila sam sa Epstinom u vezi, jedan komentar me i danas proganja": Godinama ćutala, sad progovorila

Bivši model Stejsi Vilijams progovorila je o kratkoj vezi sa Epstinom iz 1993. godine. Godinama je ćutala kako bi zaštitila privatnost i porodicu, ali je sada odlučila da ispriča svoju stranu priče.

Izvor: Youtube Printscreen/Barbarian/CNN/youtube

Stejsi Vilijams, bivši američki model koji je devedesetih godina krasio naslovnice prestižnog magazina Sports Illustrated Swimsuit, decenijama važi za jednu od najprepoznatljivijih figura u svijetu mode.

Njena karijera počela je u ruralnoj Pensilvaniji, a brzo ju je odvela na modne piste Pariza i velike kampanje poput Maybelline, gdje je za jedan dan snimanja zarađivala i po 50.000 dolara.

Izvor: CNN/YouTube

Međutim, njen život u svijetu glamura nije bio bez mračnih epizoda - Stejsi je bila i djevojka predatora Džefrija Epstina i jedna je od žena koje su digle glas protiv njega. Džefrija je upoznala na nagovor svoje agentkinje.

"Godine 1986. moj život je prešao iz crno-bijele u boju. To je bila godina kada sam zalijepila poster Duran Durana na svoj ormar u srednjoj školi u ruralnom Pensilvaniji, a nekoliko mjeseci kasnije sam provodila vrijeme sa članovima benda iza scene na modnim revijama u Parizu. To je bila godina kada sam prešla od čišćenja toaleta za 3,35 dolara po satu do zarađivanja 50.000 dolara za jedan dan na snimanju za Maybelline", kaže ona u ispovjesti i dodaje:

"Modeling mi je otvorio vrata u prelijep, kreativan i elitni svijet. To je takođe dovelo, decenijama kasnije, do veoma neprijatne situacije u kojoj sam morala da progovorim o užasnom nasljeđu seksualnog prestupnika prema djeci, Džefrija Epstina, sa kojim sam kratko bila u vezi 1993. godine", kaže i nastavlja:

"Upoznala sam Epstina na večeri, na zahtev moje tadašnje agentkinje, Fejt Kejts. Bio je šarmantan i inteligentan, i nije bio prezriv dok smo razgovarali o aktuelnim događajima i stanju u svijetu - što je rjetkost u tim situacijama za mene. Kratka veza koja je nastala bila je saglasna. Ali neki događaji koji su se desili u okviru te veze nisu bili saglasni", u svojoj ispovijesti progovorila je Stejsi Vilijams.

Ćutala je iz straha kad je saznala za snimak

Kako je dalje opisala, godinama je ćutala kako bi se zaštitila, ali je u dokumentarcu prikazan njen lik te je zbog toga odlučila da kaže svoju stranu priče:

"Godinama sam ćutala kako bih zaštitila svoju privatnost i porodicu. Ali sa objavljivanjem dokumentarca u kojem sam prikazana, osjetila sam da moram da ispričam istinu. Da bih podržala svoje tvrdnje, prošla sam poligrafski test kod uglednog ispitivača, moji bliski prijatelji su intervjuisani kako bi potvrdili da sam ovu priču dijelila godinama. Nedavno sam takođe podijelila nešto što mi je Epstin rekao dok smo sjedili na čaju i jeli njegov orahov hljeb u njegovoj vili: da posjeduje snimak mene raskomoćene u spavaćoj sobi u njegovom domu", rekla je Stejsi Vilijams.

"Opisao je to kao 'najljepšu stvar' koju je ikada vidio. Taj komentar me je tada zaledio, a i danas me proganja. Kada sam gledala agente FBI kako pretresaju Epstinove kuće 2019. godine, osjetila sam mučninu pri pomisli da takvi snimci mogu završiti u rukama drugih ljudi", rekla je ona u ispovjesti koju je objavio Gardijan.

"Da budem jasna: nisam dala saglasnost da me Donald Tramp dodiruje, i nisam dala saglasnost da me Džefri Epstin snima. Progovaram ne zbog politike, već zato što američki narod i mnoge Epstinove žrtve zaslužuju transparentnost. Znam da moj bol dijele mnogi preživjeli. Mislim na Virdžiniju Đufre, koja je tragično počinila samoubistvo i na ponovno traumiranje preživjelih dok gledaju Gislejn Maksvel kako uživa u komfornijem zatvoru, dok njihove priče ostaju zakopane. To nije pravda. Zaslužujemo mir. Zaslužujemo iscjeljenje koje dolazi sa odgovornošću. I to nikada neće doći dok se naše traume svode na partijske igre. Seksualno nasilje i trgovina ljudima nemaju političku stranku", poručila je Stejsi.

