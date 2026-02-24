logo
Bivši premijer pokušao samoubistvo zbog veze sa Epstinom: Optužen za tešku korupciju, poznato u kakvom je stanju

Bivši premijer pokušao samoubistvo zbog veze sa Epstinom: Optužen za tešku korupciju, poznato u kakvom je stanju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Torbjorn Jagland hospitalizovan je prošle nedjelje nakon navodnog pokušaja samoubistva.

shutterstock_206077645.jpg Izvor: Shutterstock

Bivši norveški premijer Torbjorn Jagland, koji je osumnjičen za tešku korupciju zbog svog bliskog odnosa sa pokojnim američkim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom,hospitalizovan je prije nedjelju dana nakon pokušaja samoubistva, prenosi norveški portal "Inyheter".

Portal navodi da je hospitalizaciju Jaglanda zbog pokušaja samoubistva potvrdio izvor koji je upoznat sa tim pitanjem, kao i da se o događaju do sada ništa nije objavljivalo zbog neformalnog dogovora sa većim medijima, koji je postignut na zahtjev njegovog advokata.

"Inyheter" navodi da su neki norveški urednici 17. februara postigli dogovor sa Jaglandovim advokatom Andersom Brosvitom, da se o ovom dramatičnom incidentu neće pisati. Izvor je kazao da je Jaglandovo stanje nakon pokušaja samoubistva ozbiljno, ali nije otkrio u kojoj se bolnici liječi bivši visoki političar.

Jagland je 12. februara optužen za tešku korupciju koja je povezana sa njegovim bliskim odnosom sa Epstionmp, koji je otkriven nakon što je američko Ministarstvo pravde objavilo dokumenta iz dosijea Epstin. Odmah nakon što je Jagland optužen, policija je izvršila pretres njegove imovine, uključujući stan u Oslu i u Riseru.

Komitet ministara Savjeta Evrope ukinuo je prethodno, 11. februara na zahtjev norveške Nacionalne službe za istrage i krivično gonjenje Okokrim, diplomatski imunitet bivšem generalnom sekretaru te organizacije, Jaglandu, u cilju dalje pravne procedure u vezi sa optužbama za tešku korupciju.

U pismu koje je Okokrim uputio Savetu Evrope navodi se da su Jagland i njegova uže porodica nekoliko puta koristili Epstinove privatne stanove u Parizu i Njujorku između 2011. i 2018. godine, kao i da su boravili u Epstinovoj vili u Palm Biču na Floridi.

U pismu je Okokrim naveo i da istražuje da li je Epstin pokrio putne troškove za šest odraslih osoba u vezi sa jednim od ovih boravaka a pored toga, otkriveno je da je Jagland prihvatio njegovu ponudu da pokrije troškove putovanja i smeštaja na Karibima za šest odraslih osoba, što na kraju nije realizovano.

Norveška Premijer Džefri Epstin

