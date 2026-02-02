Skandal potresa norvešku kraljevsku porodicu: Princeza godinama bila u intenzivnom kontaktu sa Epstinom

Norveška prestolonasljednica Mete-Marit našla se u centru pažnje nakon objave novih dokumenata iz istrage o Džefriju Epstinu, koji pokazuju da je godinama bila u intenzivnom kontaktu sa osuđenim pedofilom.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian/NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Norveška prestolonasljednica Mete-Marit upletena je u novi skandal nakon što su nedavno objavljeni dokumenti iz istrage o Džefriju Epstinu. Dokumenti pokazuju njene godine intenzivnog kontakta sa osuđenim pedofilom.

Najnovija tranša Epstinovih dosijea, koju je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD, uključuje skoro 1.000 spominjanja na prestolonasljednice Mete-Marit.

Izvor: Andreas Fadum / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Norveški dnevnik VG je objavio da fajlovi sadrže desetine imejlova koje su njih dvoje razmenili, što sugeriše da su bili u kontaktu od 2011. do 2014. godine.

Otkrića dolaze u osjetljivom trenutku za kraljevsku porodicu. Suđenje za silovanje sinu Mete-Marite, Marijusu Borgu Hojbiju, trebalo bi da počne u utorak. Inače, rođen je u vezi prije nego što se ona udala za prestolonasljednika Hokona.

Hojbi se suočava sa 38 tačaka optužnice, uključujući navodno silovanje četiri žene, kao i navodne napade i krivična djela vezana za drogu. Ukoliko bude osuđen, mogao bi da se suoči sa kaznom zatvora do 16 godina. Hojbi je negirao najozbiljnije optužbe, uključujući i one o seksualnom zlostavljanju.

Mete-Marit je u subotu govorila o svom odnosu sa Epstinom, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru 2019. godine dok je čekao suđenje za seksualne zločine nad maloljetnicima.

"Pokazala sam lošu procjenu i duboko žalim što sam imala bilo kakav kontakt sa Epstinom. To je jednostavno neprijatno", rekla je ona u saopštenju koje je izdala kraljevska palata.

Pažnja norveških medija ovog vikenda bila je usmjerena na brojne imejlove koje je princeza razmijenila sa Epstinom, godinama nakon što se on izjasnio krivim po optužbama koje su uključivale nagovaranje na prostituciju maloljetnice na Floridi.

Imejlovi sadržani u dokumentima ukazuju na to da su njih dvoje bili bliski, a Mete-Marit je u jednoj poruci napisala Epstinu "golicaš mi mozak", a opisivala ga je kao "mekog srca" i "tako dragim".

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Mete-Marit je 2012. godine rekla Epstinu da je "veoma šarmantan" i pitala ga da li je "neprimjereno da majka predloži dvije gole žene koje nose dasku za surfovanje za tapetu svog petnaestogodišnjeg sina?".

Nekoliko nedelja ranije, ona i Epstin su razmenili imejlove o tome kako je on u "lovu na ženu" u Parizu. Ona je odgovorila da je francuska prijestonica "dobra za preljubu". U porukama su se redovno pominjali planovi za zajednički susret, dok dosijei ukazuju da je ona takođe boravila u njegovoj kući u Palm Biču na Floridi četiri dana 2013. godine kada Epstin nije bio tamo.

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Mete-Marit je u saopštenju povodom objavljenih poruka izrazila duboku solidarnost sa Epstinovim žrtvama. Rekla je da je odgovorna "što nije detaljnije provjerila Epstinovu prošlost i što nije dovoljno brzo shvatila kakva je osoba bio".

Palata je saopštila da je Mete-Marit prekinula pisani kontakt sa Epstinom 2014. godine jer je vjerovala da on "pokušava da iskoristi svoj odnos sa prestolonasljednicom kao polugu za uticaj na druge ljude".