"Da li ste vi đavo? Imate sve njegove osobine": Isplivao nikad viđeni intervju Džefrija Epstina

Dosad neviđen snimak Džefrija Epstina pokazuje osuđenog pedofila kako otvoreno govori o svom bogatstvu, statusu prestupnika i odnosu prema moralu, dok ga, kako se vjeruje, intervjuiše Stiv Benon.

Objavljen je dosad neviđen snimak na kome pokojni sek*ualni prestupnik nad djecom Džefri Epstin (1953 - 2019) odgovara na niz pitanja o svom bogatstvu i činjenici da je bio osuđen.

Snimak je pronađen među nedavno objavljenim dokumentima, a prikazuje osuđenog pedofila u razgovoru sa osobom za koju se vjeruje da je Stiv Benon (72), koji je vodio sa njim niz razgovora u Menhetnu 2019, prije njegovog hapšenja u julu te godine.

"Novac sam zaradio"

Intervju je napravljen u formi dokumentarnog razgovora, uz profesionalno osvjetljenje i uz ekipu koja je realizovala intervju. Benonov ton pitanja je osuđivački, mada se dovodi u pitanje koliko je zaista bilo tu osude, jer je u to vrijeme Benon bio Epstinov savjetnik za medije.

Na snimku se vidi Epstin, sa naočarima i u crnoj košulji, kako odgovara na pitanja. U jednom trenutku voditelj ga pita da li je njegov novac "prljav". "Ne, nije", odgovara Epstin. Na pitanje zašto, kratko dodaje: "Zato što sam ga zaradio".

Na komentar da je bogatstvo stekao "savjetujući najgore ljude na svijetu koji čine užasne stvari", Epstin odgovara kako je "pitanje morala uvijek složena tema".

Potom tvrdi da je donirao novac za pomoć u iskorenjivanju dječije paralize u Pakistanu i Indiji.

"Mislite li da ste vi đavo?"

Voditelj ga zatim pita o njegovom statusu prestupnika: "Koja ste kategorija se*sualnog prestupnika? Treća?"

"Prva. Ja sam u onoj najblažoj", odgovara Epstin.

"Mislite li da ste vi taj đavo?" prekida ga voditelj. "Ne, ali dobro vidim svoj odraz u ogledalu", odgovara Epstin.

"Ovo je ozbiljno pitanje. Mislite li da ste sam đavo?" insistira voditelj.

"Ne znam. Zašto to kažete?" pita Epstin.

"Zato što imate sve njegove osobine", započinje sugovornik

"Ne, ja se đavola plašim", odgovara mu Epstin

"Đavo je briljantan. Čitali ste Miltonov "Izgubljeni raj'? Satana je jedan od dva glavna arhanđela. I postaje pobunjenik jer ne može da bude glavni tip. 'Prije bih vladao u paklu, nego služio u raju'"

"Vidio sam to u filmu", kazao je Epstin.

Cijeli snimak možete pogledati ispod.

Vjeruje se da Epstajna intervjuiše Stiv Benon

Benon je bio savjetnik i glavni "strateg" u prvom mandatu Donalda Trampa, koji ga je otpustio u avgustu 2017, poslije sedam mjeseci. Bio je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih oficir američke vojske, a devedesetih je postao filmski producent u Holivudu. Prošle decenije postao je potpredsjednik "Kembridž analitike", firme koja je sakupljala podatke o milionima korisnika Fejsbuka, bez njihove dozvole, a ti podaci su navodno korišćeni u prvoj Trampovoj predsjedničkoj kampanji i prilikom kampanje za "Bregzit", izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.

Vodio je Trampovu kampanju kao njen šef 2016. godine, a u Americi nije tajna da je bio i Epstinov savjetnik za medije uoči hapšenja pod optužbama za trgovinu ljudima radi sek*ualne eksploatacije. Iste godine kada je uhapšen, u avgustu 2019, Epstin je pronađen mrtav u ćeliji zatvora u Njujorku.

