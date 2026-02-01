Gejts oštro odgovorio posle novih optužbi: Skandal sa Epstinom razorio brak

Bil Gejts je demantovao nove optužbe o vezi sa Džefrijem Epstinom, koje su se pojavile nakon objavljivanja miliona stranica dokumenata američkog Ministarstva pravde, tvrdeći da je riječ o neosnovanim pokušajima diskreditacije.

Bil Gejts je preko portparola oštro odbacio najnovije optužbe koje su se pojavile o njegovom odnosu sa Džefrijem Epstinom, nakon objavljivanja novih dokumenata američkog Ministarstva pravde.

Američko Ministarstvo pravde objavilo je više od tri miliona stranica dokumenata povezanih sa Epstinom, među kojima su i mejlovi iz 2013. godine koje je Epstin pisao samom sebi. Prema navodima, riječ je o bilješkama koje je pripremao za osobu po imenu Boris, zaposlenog u Fondaciji Bil i Melinda Gejts, a koje su navodno trebalo da budu poslate Gejtsu nakon njihovog međusobnog spora.

U jednom mejlu, sa naslovom "bil", sugeriše se da je Gejts navodno tražio lijekove za polno prenosivu bolest kako bi ih "tajno" dao svojoj tadašnjoj supruzi Melindi Frenč Gejts. U drugoj poruci navodi se da je Boris navodno pomogao Gejtsu da "nabavi lijekove" i olakšao "nedozvoljene susrete" između osnivača Majkrosofta i "ruskih djevojaka" i "udatih žena".

U objavljenim mejlovima nema nikakvih dokaza koji bi potvrdili te tvrdnje.

Epstinova frustracija zbog odosa sa Gejtsom

"Ove tvrdnje su apsolutno apsurdne i potpuno neistinite. Jedino što ovi dokumenti pokazuju jeste Epstinova frustracija zbog toga što nije imao kontinuiran odnos sa Gejtsom, kao i nivo do kojeg je bio spreman da ide kako bi ga namamio i oklevetao", poručio je Gejtsov portparol u izjavi za Biznis Insajder, prenosi Index.

Nije poznato da li je tekst tih mejlova ikada zaista bio poslat Bilu Gejtsu. Nakon Epstinovog samoubistva u saveznom zatvoru 2019. godine, Gejts se suočavao sa pitanjima o obimu njihovog odnosa.

Razvod zbog susreta sa Epstinom

Gejts je ranije rekao da je sa Epstinom učestvovao na nekoliko večera iz filantropskih razloga i da danas žali što je provodio vrijeme sa njim.

Volstrit Džornal je 2021. godine izvijestio da je Melinda Gejts 2019. počela da traži savjet o razvodu, u periodu kada su u javnost dospjele informacije o Bilovim sastancima sa Epstinom. U intervjuu za CBS 2022. godine rekla je da su veze njenog bivšeg supruga sa Epstinom bile jedan od faktora njihovog razvoda.

