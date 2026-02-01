Tramp o objavljenim dokumentima iz Epstinovog dosijea: "Suprotno je onome čemu su se ljudi nadali"

Donald Tramp se prvi put osvrnuo na najnovije objavljivanje Epstinovih dosijea.
Američki predsjednik Donald Tramp prvi put se oglasio nakon objavljivanja novih dokumenata vezanih za osuđenog pedofila Džefrija Epstina, tvrdeći da ga oni u potpunosti "oslobađanju".
Obraćajući se novinarima u avionu Er Fors Van dok je letio za Floridu, američki predsjednik je rekao da su ga dokumenti oslobodili optužbi o njegovim vezama sa Epstinom, piše Skaj Njuz.
"Nisam to vidio lično, ali su mi neki veoma važni ljudi rekli da me to ne samo oslobađa krivice, već je i suprotno onome čemu su se ljudi nadali, znate već, radikalna ljevica," rekao je.
Tramp je i ranije povezivan sa Epstinom, a 2002. godine opisao ga je kao "sjajnog momka" koji je volio žene. Ali nakon smrti Epstajna 2019. godine, Tramp je rekao da su se "posvađali" i da nisu razgovarali 15 godina.
Podsjetimo, zvaničnici FBI-ja sastavili su prošlog avgusta spisak navoda o s**sualnim napadima koji se odnose na predsjednika Donalda Trampa, od kojih se čini da su mnogi potekli iz neprovjerenih dojava, a taj spisak je uključen među milione dokumenata u novim fajlovima Džefrija Epstina koje je Ministarstvo pravde objavilo u petak.
(MONDO)