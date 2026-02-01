Tramp o objavljenim dokumentima iz Epstinovog dosijea: "Suprotno je onome čemu su se ljudi nadali"

Donald Tramp se prvi put osvrnuo na najnovije objavljivanje Epstinovih dosijea.

Izvor: House Oversight Democrats

Američki predsjednik Donald Tramp prvi put se oglasio nakon objavljivanja novih dokumenata vezanih za osuđenog pedofila Džefrija Epstina, tvrdeći da ga oni u potpunosti "oslobađanju".

Obraćajući se novinarima u avionu Er Fors Van dok je letio za Floridu, američki predsjednik je rekao da su ga dokumenti oslobodili optužbi o njegovim vezama sa Epstinom, piše Skaj Njuz.

"Nisam to vidio lično, ali su mi neki veoma važni ljudi rekli da me to ne samo oslobađa krivice, već je i suprotno onome čemu su se ljudi nadali, znate već, radikalna ljevica," rekao je.

Tramp je i ranije povezivan sa Epstinom, a 2002. godine opisao ga je kao "sjajnog momka" koji je volio žene. Ali nakon smrti Epstajna 2019. godine, Tramp je rekao da su se "posvađali" i da nisu razgovarali 15 godina.

Podsjetimo, zvaničnici FBI-ja sastavili su prošlog avgusta spisak navoda o s**sualnim napadima koji se odnose na predsjednika Donalda Trampa, od kojih se čini da su mnogi potekli iz neprovjerenih dojava, a taj spisak je uključen među milione dokumenata u novim fajlovima Džefrija Epstina koje je Ministarstvo pravde objavilo u petak.

