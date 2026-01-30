logo
Tramp optužen da je na monstruozan način zlostavljao maloljetnice: Procurile nove slike i mejlovi iz dokumenata Epstina

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ministarstvo pravde u Americi dostavlja više od tri miliona novih stranica o Džefriju Epstinu. Tramp optužen da je zlostavljao maloljetnice.

Procurile nove slike i mejlovi iz dokumenata Epstina Izvor: Shutterstock/bella1105

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država dostavlja više od tri miliona novih stranica o Džefriju Epstinu uz više od 2.000 snimaka i 180.000 fotografija, prenosi "Skaj Njuz". Zamjenik američkog državnog tužioca Tod Blanka je danas održao vanrednu konferenciju za medije u Vašingtonu o novim dokumentima koji se šalju Kongresu, a u novim spisima se navodi da je američki predsjednik Donald Tramp navodno zlostavljao maloljetnice na monstruozan način.

"Danas sam ovdje da govorim o tome kako se Ministarstvo pravde pridržavalo svojih obaveza u vezi sa dostavljanjem dokumentacije. Takođe, danas objavljujemo pismo koje šaljemo Kongresu, kao i različite interne protokole povezane sa našom revizijom.

Kategorije dokumenata koji su zadržani uključuju one koje zakon dozvoljava da budu izuzete - fajlove koji sadrže lične podatke žrtava, lične i medicinske dosijee i sličnu dokumentaciju. Njihovo objavljivanje predstavljalo bi jasno neopravdano narušavanje prava na privatnost", objasnio je Blanka.

U ovim dokumentima se navodi da je Tramp, navodno, u svojoj vili Mar-a-Lago na Floridi odlučivao o prodaji maloljetnica. 

U novim dokumentima se spominje  i milijarder Bil Gejts uz osobe čija imena nisu poznata, a i lica su im zamagljena. U spisima se navodi da su se "čudesno zabavili".

Takođe, spominje se i bivši princ Endruu u avgustu 2010. godine. Epstajn je napisao Endruu da ima "prijateljicu za njega za koju vjeruje da bi uživao sa njom" uz navođenje datuma kada će ona biti u Londonu.

Pogledajte fotografije sa ostrva Džefrija Epstina na kom su mučene i silovane žrtve

Novinare je najviše interesovalo da li neko štiti američkog predsjednika Donalda Trampa koji se takođe dosta puta spominje u ovim dokumentima. Blanka je demantovao takve navode.

"Ne, mi nismo štitili predsjednika Trampa niti štitimo bilo koga. Mislim da postoji velika glad za svim informacijama, a ne vjerujem da će javnost biti zadovoljna nakon što se pregledaju ova dokumenta.

Ja tu, nažalost, ne mogu ništa da promijenim. Trampova jedina instrukcija Ministarstvu pravde jeste da budemo maksimalno transparentni i da objavimo sve fajlove što mi i radimo", objasnio je on.

(Mondo.rs)

