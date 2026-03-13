"Mislim da on pomaže Iranu": Tramp uperio prst u Putina zbog rata na Bliskom istoku

"Mislim da on pomaže Iranu": Tramp uperio prst u Putina zbog rata na Bliskom istoku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Tramp misli da Putin pomaže Iranu u ratu na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Tramp je u intervjuu za "Fox News Radio" govorio o ratu na Bliskom istoku i oglasio se o navodima da ruski predsjednik Vladimir Putin pomaže Iranu, prenosi "Gardijan". Američke obavještajne službe su u prvim danima izraelsko-američke vojne operaije "Epski bijes" objavile izvještaj u kom se navodi da Rusija pomaže Iranu sa informacijama o tačnim lokacijama američkih vojnih baza na Bliskom istoku.

"Mislim da im Putin malo pomaže. I on vjerovatno misli da mi pomažemo Ukrajini, zar ne?

Da, mi i Ukrajini pomažemo. To i kaže Putin, i Kina bi mogla da kaže istu stvar.

Znate, oni to rade, pa radimo i mi. Da budemo pošteni, i oni i mi to radimo", izjavio je Tramp.

