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Uhapšeni zelenaši u Crnoj Gori: Zbog pozajmice od 20.000 žrtvi oteli skoro dva miliona evra

Uhapšeni zelenaši u Crnoj Gori: Zbog pozajmice od 20.000 žrtvi oteli skoro dva miliona evra

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.me
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Kako je saopšteno iz Uprave policije, istraga je pokrenuta nakon prijave oštećenog koji je ukazao na sumnje da su osumnjičeni kroz zelenaške poslove ostvarili ogromnu protivpravnu imovinsku korist.

Uhapšeni zelenaši u Crnoj Gori: Zbog pozajmice od 20.000 eura žrtvi oteli skoro dva miliona evra Izvor: Profimedia

U zajedničkoj akciji policije i tužilaštva uhapšeni su Podgoričani Petar Kusovac (33), Goran Vuković (47), i D.I.(58) osumnjičeni za zelenaštvo i ugrožavanje sigurnosti, a prema navodima policije, od jedne žrtve su na ime zelenaških kamata i navodnog duga protivpravno pribavili skoro dva miliona eura.

“Službenici Uprave policije, Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj i Podgorica, kao i Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Ulcinju i Podgorici, sproveli su opsežnu akciju usmjerenu na rasvjetljavanje krivičnih djela zelenaštva”, saopšteno je iz Uprave policije.

Tom prilikom uhapšeni su Podgoričani Petar Kusovac i Goran Vuković, zbog sumnje da su počinili krivična djela zelenaštvo i ugrožavanje sigurnosti, kao i D.I., osumnjičen za krivično djelo zelenaštvo.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, istraga je pokrenuta nakon prijave oštećenog koji je ukazao na sumnje da su osumnjičeni kroz zelenaške poslove ostvarili ogromnu protivpravnu imovinsku korist.

„Osumnjičena lica su, kako se sumnja, pribavila protivpravnu imovinsku korist na štetu oštećenog u iznosu od skoro 2.000.000 eura na ime navodnog duga – zelenaške kamate“, navodi se u saopštenju policije.

Prema tvrdnjama policije osumnjičeni su oštećenom najprije pozajmili 20.000 eura uz unaprijed ugovorenu zelenašku kamatu, nakon čega su ga dodatno zaduživali kroz sistem sportskog klađenja.

Na taj način su ga, kako se navodi, primoravali da plaća višestruke novčane iznose na ime takozvanih „penala“, pa je do kraja maja ove godine njegov dug narastao na oko 500.000 eura.

Istraga je pokazala da su osumnjičeni pokušavali naplatu navodnog duga i prijetnjama upućenim članovima porodice oštećenog.

“Pod pritiskom, oštećeni je jednom od osumnjičenih prenio vlasništvo nad stanom vrijednim oko 400.000 eura, dok je više nekretnina u Podgorici prodao za ukupno oko 300.000 eura ispod tržišne vrijednosti. Uz to je isplatio još oko 150.000 eura na ime navodnog duga”, istakli su iz policije.

Kusovac i Vuković terete se i za ugrožavanje sigurnosti roditelja oštećenog. Sumnja se da su prije nekoliko dana, u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Ulcinju, uz upotrebu hladnog oružja, prijetili roditeljima žrtve.

„Lica G.V. i P.K. prethodno su lišena slobode od strane službenika Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, a njima se na teret stavlja i krivično djelo ugrožavanje sigurnosti izvršeno na štetu roditelja oštećenog lica“, saopštila je policija.

Tokom akcije privremeno je oduzeto i vozilo visoke klase marke Mercedes G, koje će biti predmet daljih vještačenja i provjera.

Po nalogu sudije za istragu, svoj trojici osumnjičenih određen je pritvor, nakon čega su sprovedeni u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Iz Uprave policije poručuju da će u saradnji sa državnim tužilaštvom nastaviti aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju zelenaštva i drugih oblika organizovanog kriminala, uz apel građanima da nadležnim organima prijave ovakve i slične slučajeve.

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Tagovi

Crna Gora zelenaštvo zelenašenje

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