Detalji hapšenja policajaca u Banjaluci: Djevojci uduplali dug pa pali sa obilježenim novcem

Mlađi policajci Milan Stojanović i David Savanović posudili novac djevojci, prijetili joj i uduplali dug.

Otkriveni su detalji akcije Uprave kriminalističke policije MUP-a RS i Policijske uprave Banjaluka u kojoj su sinoć slobode lišeni policijski službenici Milan Stojanović i David Savanović.

Kako saznaje ATV, njih dvojica su novac na kamatu dali jednoj djevojci iz Banjaluke, koju su potom svakodnevno psihički maltretirali, slali joj prijeteće poruke i iznuđivali ogroman novac.

Istraga ukazuje na to da su Stojanović i Savanović pokazali izuzetnu bezobzirnost i za svega nekoliko dana žrtvi bukvalno udvostručili novčani dug.

”Djevojci su posudili par hiljada evra, a onda su je svakodnevno zvali, slali joj prijeteće poruke i zahtijevali da vrati novac. Kada god bi im uplatila određenu sumu, govorili su joj da je to samo kamata i tražili su još novca. Za vrlo kratko vrijeme dug su uduplali”, otkriva izvor blizak istragi.

Pritisak na nesrećnu djevojku je rastao iz dana u dan. Kada je shvatila da je upala u začarani krug iz kojeg nema izlaza i da ne može da otplati nesrazmjerno visoke kamate, odlučila je da skupi hrabrost i sve prijavi policiji.

Uhapšen sa obilježenim novčanicama

Nakon prijave, u saradnji sa Okružnim javnim tužilaštvom u Banjaluci, odmah su pokrenute posebne istražne radnje. Osumnjičeni "zelenaši u uniformama" stavljeni su pod tajnu pratnju i prikupljen je čvrst dokazni materijal.

U saradnji sa istražiocima, žrtva je pristala na sastanak sa Stojanovićem kako bi mu predala dio traženog duga, čime je policija postavila zamku osumnjičenom. Prilikom susreta, djevojka mu je uručila kovertu sa obilježenim novčanicama, nakon čega su inspektori koji su pratili situaciju odmah reagovali, uhapsili Stojanovića na djelu i kod njega pronašli označeni novac.

Nedugo nakon prve operacije, policija je locirala i uhapsila i drugog osumnjičenog, Davida Savanovića. Na osnovu sudskih naredbi izvršeni su pretresi njihove imovine i stambenih objekata koje koriste.

Radili u PS Lauš, jedan od njih ranije nagrađivan

Prema nezvaničnim informacijama, obojica osumnjičenih su mlađi policijski službenici koji su bili zaposleni u Policijskoj stanici Lauš. Da stvar bude gora, jedan od njih dvojice je u dosadašnjoj karijeri čak bio i javno nagrađivan za svoj rad.

Obojica su proveli noć na kriminalističkoj obradi, a tokom današnjeg dana će, uz zvaničan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Zelenaštvo", biti predati u nadležnost banjalučkog tužilaštva koje će donijeti odluku o predlaganju pritvora.

Iz MUP-a Srpske su oštro osudili ovaj čin i potvrdili da će protiv Stojanovića i Savanovića hitno biti pokrenut disciplinski postupak i da će odmah biti suspendovani sa dužnosti. Poručeno je da se policija odlučno ograđuje od pojedinaca koji na ovako brutalan način zloupotrebljavaju policijska ovlašćenja radi lične koristi.