logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajlija uhapšen sa pola kilograma marihuane

Sarajlija uhapšen sa pola kilograma marihuane

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Policija je danas u Sarajevu uhapsila muškarca M.A. kod kojeg je pronađeno više od pola kilograma marihuane.

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

Droga, digitalna vaga i drobilica pronađeni su prilikom pretresa ovog lica, stana i pratećih prostorija koje koristi uhapšeni na području sarajevske opštine Centar.

Akcija je sprovedena pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a na osnovu naredbe Opštinskog suda u Sarajevu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

M.A. je uhapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga i nad njim se vrši kriminalistička obrada. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo hapšenje droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ