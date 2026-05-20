Sarajlija uhapšen sa pola kilograma marihuane

Policija je danas u Sarajevu uhapsila muškarca M.A. kod kojeg je pronađeno više od pola kilograma marihuane.

Droga, digitalna vaga i drobilica pronađeni su prilikom pretresa ovog lica, stana i pratećih prostorija koje koristi uhapšeni na području sarajevske opštine Centar.

Akcija je sprovedena pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, a na osnovu naredbe Opštinskog suda u Sarajevu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

M.A. je uhapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga i nad njim se vrši kriminalistička obrada.

(Srna)