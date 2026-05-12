Na Batrovcima pao kamion pun droge: Policija zaplijenila 200 kilograma marihuane i kokain

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Na graničnom prelazu Batrovci uhapšen D. K. iz Novog Sada sa 200 kilograma marihuane i 2,4 kilograma kokaina. Policija sprovodi istragu.

Na Batrovcima pao kamion pun droge Izvor: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su D. K. (51) iz Novog Sada nakon što je na Graničnom prelazu Batrovci, u teretnom vozilu kojim je upravljao, pronađena velika količina marihuane i kokaina.

Pripadnici MUP-a, UKP-a i Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Upravom carina, sinoć su na Graničnom prelazu Granični prelaz Batrovci zaplijenili oko 200 kilograma marihuane i oko 2,4 kilograma kokaina.

Droga je pronađena pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni D. K. (1974) iz Novi Sad.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, osumnjičeni se tereti za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Droga pronađena u kamionu tokom noći

Nakon hapšenja, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

