logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo razmatra dekriminalizaciju posjedovanja droge za lične potrebe 1

Sarajevo razmatra dekriminalizaciju posjedovanja droge za lične potrebe

Autor N.D. Izvor Klix
1

Kanton Sarajevo mogao bi napraviti veliki zaokret u borbi protiv zloupotrebe droga – planira se dekriminalizacija posjedovanja manjih količina za vlastite potrebe, kako bi se rasteretio pravosudni sistem i fokus prebacio na dilere.

Legalizovana marihuana u Njemačkoj Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mjera je predviđena Strategijom za period 2024–2028, koja obuhvata oko 60 aktivnosti. Prema podacima Tužilaštva KS, tokom 2025. godine potvrđene su 54 optužnice za proizvodnju i promet droga, ali čak 220 za posjedovanje i omogućavanje uživanja, što pokazuje da ovakvi slučajevi dominiraju u praksi, piše Klix.

Iz Tima za nadzor pojašnjavaju da bi promjena značila da osobe koje posjeduju male količine bez namjere prodaje više ne bi krivično odgovarale, već bi bile kažnjavane prekršajno – novčano ili kroz mjere poput liječenja i rehabilitacije. Cilj je smanjiti stigmatizaciju, posebno mladih, i omogućiti lakši pristup pomoći.

Za realizaciju je potrebno izmijeniti Krivični zakon Federacije BiH. Inače, u Republici Srpskoj i Brčko distriktu posjedovanje droge za ličnu upotrebu već se tretira kao prekršaj, uz novčane kazne.

Predloženo je i formiranje stručne radne grupe koja bi definisala dozvoljene količine i vrste droga. Inicijativa je već upućena federalnom nivou, gdje će se razmatrati kroz izmjene zakona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

droga Sarajevo kazne

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Pa logicno policiji je bitan samo novac, a ne da se vuce po sudu za 10g marihuane. Alo ljudi ista marihuana i kod nas i u americi i njemackoj i tamo legalno posjedovati za upotrebu, kod nas za dzoint, kao da si nosio pistolj jbt. Glupa smo nacija i treba nas.....

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ