Akcija "Rođendan": Pronađen heroin, marihuana, puška "Tompson" i 17 kilograma materije za uvećavanje mase droge

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga i PU Novi Grad, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Rođendan".

Izvor: MUP KS

U izvršenim pretresima poslovnog objekta i pratećih prostorija na području sarajevske opštine Novi Grad, pronađeno je više paketića s materijom koje asociraju na opojne droge marihuana i heroin, ukupne težine više od 330 grama, više od 17 kilograma materije koja služi za uvećanje mase opojne droge, dvije digitalne vage, automatska puška sa okvirom, određena količina municije različitog kalibra, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, slobode je lišen H.G. (1991) iz Sarajeva.

Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi.