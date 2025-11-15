Pritvor za uhapšene u akciji “Beretka”: Trojica "pala" s gotovo 39 kilograma droge

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Jovanu Lizdeku, Bernadu Kajaniji i Edvinu Imamoviću koji su uhapšeni u akciji "Beretka" nakon što je kod njih pronađeno gotovo 39 kilograma droge, saopšteno je večeras iz ove pravosudne institucije.

Izvor: Shutterstock

Zaplijenjeni su narkotici ulične vrijednosti više od pola miliona konvertibilnih maraka.

Kod uhapšenih je prilikom jučerašnjeg pretresa pronađeno i oduzeto više različitih pakovanja kokaina, spida i marihuane, ukupne količine 38,8 kilograma, određen iznos gotovog novca, osam mobilnih telefona, inostrani lični dokumenti za koje postoji sumnja da su falsifikovani i brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Provjerom u relevantnim bazama podataka, utvrđeno je i da je za Imamovićem raspisana međunarodna centralna potjernica.

Rješenje o pritvoru doneseno je na prijedlog postupajućeg tužioca zbog bojazni da bi uhapšeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, dok se Imamoviću dodaje i opasnost od bjekstva.

