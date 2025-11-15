Pritvor za uhapšene u akciji “Beretka”: Trojica "pala" s gotovo 39 kilograma droge

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Jovanu Lizdeku, Bernadu Kajaniji i Edvinu Imamoviću koji su uhapšeni u akciji "Beretka" nakon što je kod njih pronađeno gotovo 39 kilograma droge, saopšteno je večeras iz ove pravosudne institucije.
Zaplijenjeni su narkotici ulične vrijednosti više od pola miliona konvertibilnih maraka.
Kod uhapšenih je prilikom jučerašnjeg pretresa pronađeno i oduzeto više različitih pakovanja kokaina, spida i marihuane, ukupne količine 38,8 kilograma, određen iznos gotovog novca, osam mobilnih telefona, inostrani lični dokumenti za koje postoji sumnja da su falsifikovani i brojni drugi predmeti od interesa za istragu.
Provjerom u relevantnim bazama podataka, utvrđeno je i da je za Imamovićem raspisana međunarodna centralna potjernica.
Rješenje o pritvoru doneseno je na prijedlog postupajućeg tužioca zbog bojazni da bi uhapšeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, dok se Imamoviću dodaje i opasnost od bjekstva.
(Srna)