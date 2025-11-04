Akcija "Uskok 3" na području Trebinja: Uhapšene četiri osobe, zaplijenjena veća količina skanka (FOTO)

Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa službenicima Policijske uprave Trebinje uhapsili su četiri lica kod kojih je pronađena veća količina skanka.

Izvor: MUP RS

U toku su pretresi na više lokacija na području koje operativno pokriva Policijska uprava Trebinje, a u dosadašnjim aktivnostima uhapšeni su S.B, R.Đ, D.D. i B.P.

Oni su uhapšeni u akciji "Uskok tri", koja se sprovodi po nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Trebinju, a usmjerena je na rasvjetljavanje krivičnih djela nevlašćena proizvodnje i promet droge.

Srna nezvanično saznaje da su uhapšeni Srđan Bovan, Radojica Đedović, Dejan Dangubić i Bojan Pantić.

Nakon završene kriminalističke obrade ova lica će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

(Srna)