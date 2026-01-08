Turizam u Banjaluci u snažnom rastu: Više od 119.000 dolazaka za 11 mjeseci

U Banjaluci je za 11 mjeseci prošle godine evidentirano 119.462 dolazaka, što je sedam odsto više nego u 2024. godini, rečeno je u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Samostalni stručni saradnik u Turističkoj organizaciji Grada Banjaluka Milica Radović rekla je da je u tom periodu zabilježeno 183.591 noćenje, što je za oko osam odsto više u odnosu na 2024. godinu.

Ona je izjavila da treba dodati još 3.735 dolaska i 7.127 noćenja ostvarenih u tipovima smještaja - apartmani, sobe za iznajmljivanje, kuće za odmor i seoski turizam, čija se evidencija prometa vodi od 1. januara.

Radovićeva je prošlu godinu ocijenila veoma uspješnom za turizam Banjaluke.

"Tokom cijele godine bilježen je kontinuiran rast broja dolazaka i noćenja, jačanje prepoznatljivosti destinacije na međunarodnom nivou, kao i unapređenje saradnje sa domaćom turističkom privredom", navela je Radovićeva.

Ona je dodala da ti trendovi daju osnov za optimizam i za ovu godinu, u kojoj se očekuje nastavak rasta i ostvarenje novih, još boljih rezultata.

Kada je riječ o božićnim i novogodišnjim praznicima, Radovićeva smatra da će turistički promet biti na visokom nivou s obzirom na gotovo potpunu popunjenost smještajnih kapaciteta i izraženo interesovanje gostiju iz regiona.