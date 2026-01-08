logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turizam u Banjaluci u snažnom rastu: Više od 119.000 dolazaka za 11 mjeseci

Turizam u Banjaluci u snažnom rastu: Više od 119.000 dolazaka za 11 mjeseci

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

U Banjaluci je za 11 mjeseci prošle godine evidentirano 119.462 dolazaka, što je sedam odsto više nego u 2024. godini, rečeno je u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

Broj turista u banjaluci za 2025 Izvor: Mondo - Slaven Petković

Samostalni stručni saradnik u Turističkoj organizaciji Grada Banjaluka Milica Radović rekla je da je u tom periodu zabilježeno 183.591 noćenje, što je za oko osam odsto više u odnosu na 2024. godinu.

Ona je izjavila da treba dodati još 3.735 dolaska i 7.127 noćenja ostvarenih u tipovima smještaja - apartmani, sobe za iznajmljivanje, kuće za odmor i seoski turizam, čija se evidencija prometa vodi od 1. januara.

Radovićeva je prošlu godinu ocijenila veoma uspješnom za turizam Banjaluke.

"Tokom cijele godine bilježen je kontinuiran rast broja dolazaka i noćenja, jačanje prepoznatljivosti destinacije na međunarodnom nivou, kao i unapređenje saradnje sa domaćom turističkom privredom", navela je Radovićeva.

Ona je dodala da ti trendovi daju osnov za optimizam i za ovu godinu, u kojoj se očekuje nastavak rasta i ostvarenje novih, još boljih rezultata.

Kada je riječ o božićnim i novogodišnjim praznicima, Radovićeva smatra da će turistički promet biti na visokom nivou s obzirom na gotovo potpunu popunjenost smještajnih kapaciteta i izraženo interesovanje gostiju iz regiona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka turizam turisti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ