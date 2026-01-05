Na Centralnom spomen-obilježju ispisano 26.000 imena onih koji su dali život za Srpsku

Centralno spomen-obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske biće osveštano u četvrtak, 8. januara sa početkom u 15.00 časova.

Kako je poručio savjetnik gradonačelnika za boračko – invalidsku zaštitu Radivoj Majstorović – taj dan biće kruna izgradnje ovog svetog mjesta.

"Spomenik poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Vojske Republike Srpske, koji je izgrađen u centru Banjaluke, biće osveštan u srijedu, 8. januara sa početkom u 15.00 časova. Na inicijativu gradonačelnika Draška Stanivukovića, izgradnja spomenika počela je 2021. godine. Podršku ovom značajnom projektu prvo su dale porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i Boračka organizacija Grada, kao i druga boračka udruženja", kazao je Majstorović.

Ističe i to kako će na ovom monumentalnom zdanju biti ispisano više od 26 hiljada imena junaka i to poginulih boraca Vojske Republike Srpske, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i poginulih boraca Republike Srpske Krajine.

Kako kaže Majstorović – oni su položili svoje živote na braniku otadžbine, kako bismo mi danas živjeli u miru i slobodi.

"Posebno mi je drago što je spomenik završen i što ćemo se i na ovaj način odužiti našim herojima, koji su dali živote za Republiku Srpsku. Od samog početka bio sam, zajedno sa gradonačelnikom, uključen u realizaciju ovog projekta. Upravo ovaj spomenik će svjedočiti o našim junacima, koji su herojski branili svoj narod, porodice i Republiku Srpsku, ali, koji nažalost nisu dočekali slobodu", istakao je Majstorović.

Majstorović je pozvao sve porodice poginulih i nestalih boraca, ratne vojne invalide, amputirce i sve borce, kao i građane Republike Srpske, da u što većem broju dođu u Banjaluku, da se poklone sjenima naših junaka i da prusustvuju osveštanju spomenika.

