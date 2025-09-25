logo
Traže informacije o spomen-obilježju: Veterani "Garde Panteri" najavili protest pred Gradskom upravom Banjaluka

Traže informacije o spomen-obilježju: Veterani "Garde Panteri" najavili protest pred Gradskom upravom Banjaluka

Autor Dragana Božić
0

Ratni veterani Garde "Panteri" najavili su novi protest ispred Gradske uprave Banjaluka i formiranje kampa u kojem će ostati sve dok ne budu objavljene sve informacije u vezi sa izgradnjom centralnog spomen-obilježja poginulim borcima u Banjaluci.

23.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Udruženja veterana Garde "Panteri" navode da se i dalje skriva finansijski izvještaj o utrošku sredstava za izgradnju centralnog spomenika, da radovi kasne i da ovim tempom neće biti završeni ni za dvije godine.

"Ako je sve transparentno, zašto se ne objavi finansijski izvještaj? Građani, porodice poginulih, imaju pravo da znaju koliko je sredstava do sada utrošeno i kolika je cijena betona po kubiku", poručili su veterani.

Oni ističu da Gradska uprava Banjaluka i gradonačelnik Draško Stanivuković u javnost plasiraju lažnu priču da je sve kako treba, dok skrivaju glavne stvari kao što je utrošak sredstava za izgradnju.

Iz Udruženja veterana Garde "Panteri" kažu da imaju posredna saznanja da je cijena betona uveličana više puta.

"Izgradnja centralog spomenika poginulim borcima značajno je degradirana od Stanivukovića i zbog toga tražimo da se objave sve informacije", navodi se u saopštenju.

Oni ističu da su šokirani činjenicom da i dalje, kako kažu, traje mrcvarenje poginulih boraca od strane Stanivukovića i Gradske uprave. 

(Srna)

