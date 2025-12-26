"Vodovod" najavljuje novi zahtjev za poskupljenje: Tvrde da su trenutne cijene vode nedovoljne za pozitivno poslovanje

Iako je Skupština grada Banjaluka usvojila povećanje cijena vode i kanalizacije, u banjalučkom preduzeću "Vodovod" nisu zadovoljni odobrenim iznosima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Direktor preduzeća, Radovan Majkić, najavio je da će "Vodovod" prvom prilikom ponovo podnijeti zahtev za dodatno poskupljenje, tvrdeći da su i sa novim cjenovnikom najjeftiniji u regionu.

Majkić upozorava da usvojene cijene, koje su niže od onih koje je preduzeće prvobitno tražilo, nisu dovoljne za stabilno poslovanje u dužem vremenskom periodu.

"Sa ovim cijenama možemo na neki način poslovati, ali ćemo sljedeću poslovnu godinu opet završiti u minusu. Mi smo na Skupštini iznijeli egzaktne podatke koliko nam je neophodno sredstava za minimalan proces rada“, izjavio je Majkić za "Nezavisne novine".

On je dodao da će preduzeće u naredna tri mjeseca "nekako funkcionisati", ali da borba za ekonomsku održivost tek predstoji.

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac potvrdila je da je stav Gradske uprave bio da se usvoji prvobitni, viši prijedlog poskupljenja. Ipak, skupštinska većina je amandmanom korigovala cijene naniže.

"Vodovod mora da se bori i da da sve od sebe da se djelovanje nastavi. Vidjećemo u narednom periodu kakva će biti situacija za sva druga poskupljenja", poručila je Savić Banjac.

Podsjećamo, odbornici u Skupštini grada Banjaluka juče su usvojili odluku kojom se varijabilni dio jedinstvene cijene vode za individualne potrošače, kućne savjete i ostalu potrošnju povećava sa 1,1 na 1,58 KM sa PDV-om. Ovim amandmanom odbačen je zahtjev preduzeća "Vodovod“ koje je tražilo da ova cijena iznosi 1,83 KM. Za kategoriju privrede i male privrede utvrđena je nova cijena od 2,85 KM sa PDV-om, što je porast u odnosu na dosadašnjih 2,49 KM, ali i dalje manje od 3,24 KM koliko je prvobitno predlagano iz "Vodovoda".

Kada je riječ o uslugama kanalizacije, individualni potrošači i kućni savjeti će ubuduće plaćati 0,36 KM sa PDV-om umjesto dosadašnjih 0,28 KM. I u ovom slučaju odbornici su izglasali nižu cijenu od one koju je tražilo preduzeće, a koja je iznosila 0,49 KM. Za privredu i malu privredu cijena kanalizacije raste za 12 feninga, odnosno sa 0,83 na 0,95 KM sa PDV-om, dok je prvobitni prijedlog "Vodovoda" predviđao cijenu od 1,08 KM.

Promjene su obuhvatile i kategoriju "ostala potrošnja", gdje cijena kanalizacije sa 0,36 raste na 0,42 KM. Iz preduzeća "Vodovod" za ovu kategoriju potrošača bila je predlagana cijena od 0,49 KM, što odlukom odbornika nije prihvaćeno.