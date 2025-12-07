logo
Iz Vodovoda poručuju: Poskupljenje vode koštaće domaćinstva "samo" 5,85 KM mjesečno

Vesna Kerkez
Nakon što su se pojavile najave o velikom poskupljenju vode i kanalizacije, oglasili se iz Vodovodu porukom da će prosječno domaćinstvo ubuduće plaćati 5,85 KM više nego ranije. Tvrde da su procenti koji se pominju "zvučniji od stvarnog iznosa"

Vodovod Banjaluka

U saopštenju podsjećaju da su još u junu tražili da se cijena poveća sa 0,94 na 1,20 KM, kao i da se distributivni trošak podigne sa 1,20 na 5 KM. Ta tadašnja korekcija nije prošla, a nakon što je Ustavni sud RS ukinuo distributivni trošak, sada predlažu cijenu od 1,56 KM bez PDV-a — što je, prema njihovom objašnjenju, otprilike u rangu ranije traženog poskupljenja.

Kao argument navode i uporedne cijene u drugim lokalnim zajednicama: u Laktašima kubik košta 1,36 KM, u Čelincu 1,35, a u Gradišci 1,25 KM, uz znatno veće distributivne troškove od 4 do 5,70 KM.

U Vodovodu ističu da povećanje, kako kažu, nije u cilju ostvarivanja dobiti, već "održavanja finansijske stabilnosti i obezbjeđenja kontinuiranog vodosnabdijevanja". Dodaju i da njihov sistem pokriva ne samo Banjaluku, već i Laktaše, Čelinac te dijelove Prijedora, Kotor Varoša, Kneževa i Mrkonjić Grada.

Naglašavaju da vodа nije poskupila dvije i po godine, a kanalizacija čak 14. U tom periodu, tvrde, troškovi poslovanja porasli su za 5,1 milion KM — od električne energije, hemikalija za preradu, održavanja mreže i laboratorijskih ispitivanja, do distribucije računa i rasta minimalne plate.

Kako navode, bez korekcije cijene "sistem bi bio doveden u pitanje", a redukcije bi bile realna mogućnost. Ipak, poručuju da bi, čak i nakon poskupljenja, bili među najjeftinijim vodovodima u okruženju.

zole

Kad može struja može i voda poskupjeti, a odvoz smeća će poskupjeti takođe jer nam još nisu poslali uplatnicu za 4 kvartal , još samo TV da postupi pa da nam bude srećna nova

Nnn

Najavljeno poskupljenje struje, vode, vjerovatno i smeća, a povećanje penzije ne može ni pokriti nova poskupljenja.. Tako je i sa platama dok se podig ne minimalac sve cijene odu gore... Samo se pitam dokle....zašti niko ne reaguje na neopravdano dizanje cijena?

