Privrednici protiv rasta mrežarine: Predlažu smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima

Privredna komora Republike Srpske protiv je najavljenog poskupljenja mrežarine od 46 odsto, što bi dovelo do poskupljenja električne energije i za posljedicu imalo opterećenje privrede, izjavio je danas predsjednik Privredne komore Goran Račić.

Izvor: Shutterstock

"U okviru poslovne politike `Elektroprivrede Republike Srpske`, kao i drugih javnih preduzeća, treba tražiti dodatne resurse, jer smatramo da u svim javnim preduzećima ima viška radnika", rekao je Račić novinarima u Banjaluci nakon okruglog stola "Novi modeli poslovanja `Elektroprivrede Republike Srpske` u funkciji razvoja privrede i usklađivanjem sa direktivama EU".

Račić je naveo da je stav Privredne komore da u tim okvirima treba tražiti rasterećenje "Elektroprivrede" i zadržavanje dosadašnjeg konkurentnog statusa kojeg privreda Srpske ima.

Račić je naglasio da slično treba postpupati i kada su u pitanju "Šume Srpske" i "Željeznice", kako bi javna preduzeća bila nosioci razvoja Srpske, a ne teret ekonomskog sistema.

Kad je riječ o obavezama koje je BiH preuzela vezano za Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika /CBAM/, Račić je istakao da se razgovaralo o definisanju mape puta kako bi se te obaveze što prije implementirale.

"Od 1. januara naredne godine počinju određene obaveze vezane za CBAM, koje će nas zateći i imaćemo posljedice za našu privredu", dodao je Račić.

Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove "Elektroprivrede Republike Srpske" Rodoljub Topić rekao je da je cijena električne energije na tržištu koje pokriva ovaj sistem najniža i u regionu i u Evropi, dodajući da su distributivna preduzeća, u skladu sa zakonom, podnijeli svoj zahtjev za povećanje mrežarine.

"Ako Regulatorna agencija za električnu energiju odobri kompletan zahtjev elektrodistributivnih preduzeća, to bi zbnačilo da bi poskupljenje električne energije išlo do 18 odsto na računima kupaca. To je stvar Regulatorne agencije koja to može odobriti ili ne", naveo je Topić.

On je rekao da je u zavisnim preduzećima iz sistema "Elektroprivrede Republike Srpske" koja se bave proizvodnjom električne enrgije, značajno manja proizvodnja zbog loše hidrološke situacije, te da je tu i problem Termoelektrane Ugljevik.

Topić smatra i da će primjena CBAM-a dovesti do opterećenja od 60 evra po megavatu struje koja se izvozi.

SRNA