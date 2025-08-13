Đokić podržava veće račune za struju: Povećanje mrežarine ključno za opstanak distributera i sprječavanje kolapsa

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić održao je danas, zajedno sa predstavnicima "Elektroprivrede" i Regulatorne komisije za energetiku Srpske, sastanak sa direktorima svih pet operatera distributivnog sistema u Srpskoj i predstavnicima sindikata Elektroprivrede

Izvor: Vlado Krstić, Srna

Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske saopšteno je da je na sastanku razmatrano aktuelno stanje u ovim preduzećima, kao i aktivnosti u vezi sa provođenjem novog redovnog tarifnog postupka, u skladu sa nadležnostima i regulatornim okvirom.

Konstatovano je da svi operateri distributivnog sistema trenutno imaju izražen problem sa likvidnošću, te da je prioritet zadržati sposobnost obavljanja osnovne djelatnosti i održavanja postojeće mreže.

"Svi operateri distributivnih sistema prošli su kroz proces restrukturisanja, gdje je došlo do razdvajanja djelatnosti i reorganizovanja preduzeća, a što je imalo za cilj smanjenje ukupnog broja angažovanih radnika i svih drugih pratećih troškova. Zahtjevi za povećanje cijena mrežarine opravdani su sa aspekta prevazilaženja postojećih problema u smislu sigurnosti snabdijevanja potrošača", naveo je Đokić.

Postignuta je saglasnost da se neće sprečavati promjena tarifnog sistema, te da očekuje da Regulatorna komisija za energetiku provede postupak po zahtjevu operatera distributivnog sistema za utvrđivanje nove tarife na osnovu koje bi se moglo obezbijediti da se u narednom periodu otkloni rizik prekida u distribuciji energije do krajnjeg potrošača.

"Upravo takva vrsta opasnosti i jeste razlog što se njihovi zahtjevi za povećanje naknada postavljaju kao ključni uslov da uopšte mogu da funkcionišu i da izvrše svoju funkciju održavanja postojećeg sistema", rekao je Đokić.

SRNA