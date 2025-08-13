logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đokić podržava veće račune za struju: Povećanje mrežarine ključno za opstanak distributera i sprječavanje kolapsa 1

Đokić podržava veće račune za struju: Povećanje mrežarine ključno za opstanak distributera i sprječavanje kolapsa

Autor Dušan Volaš
1

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić održao je danas, zajedno sa predstavnicima "Elektroprivrede" i Regulatorne komisije za energetiku Srpske, sastanak sa direktorima svih pet operatera distributivnog sistema u Srpskoj i predstavnicima sindikata Elektroprivrede

petar đokić Izvor: Vlado Krstić, Srna

Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske saopšteno je da je na sastanku razmatrano aktuelno stanje u ovim preduzećima, kao i aktivnosti u vezi sa provođenjem novog redovnog tarifnog postupka, u skladu sa nadležnostima i regulatornim okvirom.

Konstatovano je da svi operateri distributivnog sistema trenutno imaju izražen problem sa likvidnošću, te da je prioritet zadržati sposobnost obavljanja osnovne djelatnosti i održavanja postojeće mreže.

"Svi operateri distributivnih sistema prošli su kroz proces restrukturisanja, gdje je došlo do razdvajanja djelatnosti i reorganizovanja preduzeća, a što je imalo za cilj smanjenje ukupnog broja angažovanih radnika i svih drugih pratećih troškova. Zahtjevi za povećanje cijena mrežarine opravdani su sa aspekta prevazilaženja postojećih problema u smislu sigurnosti snabdijevanja potrošača", naveo je Đokić.

Postignuta je saglasnost da se neće sprečavati promjena tarifnog sistema, te da očekuje da Regulatorna komisija za energetiku provede postupak po zahtjevu operatera distributivnog sistema za utvrđivanje nove tarife na osnovu koje bi se moglo obezbijediti da se u narednom periodu otkloni rizik prekida u distribuciji energije do krajnjeg potrošača.

"Upravo takva vrsta opasnosti i jeste razlog što se njihovi zahtjevi za povećanje naknada postavljaju kao ključni uslov da uopšte mogu da funkcionišu i da izvrše svoju funkciju održavanja postojećeg sistema", rekao je Đokić.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

struja poskupljenje električna energija

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Joj , pa ti si nas i doveo do ovoga, pa sad poskupljujes. Ti nisi vidio ministra, mene je sramota za tebe.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ