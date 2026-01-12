Banjalučaninu ispao novčanik, drugi ga pronašao i uzeo

Policija je u Banjaluci uhapsila je E.Č. iz ovog grada, koji je osumnjičen da je utajio novac iz novčanika koji je muškarac ispustio u blizini benzinske pumpe.

Izvor: Shutterstock

Kako su saopštili iz policije, 09. januara 2026. godine oko 11:15 časova, muškarac iz Banjaluke prijavio je da mu je u blizini benzinske pumpe ispao novčanik u kojem su se nalazili lični dokumenti i novac.

Operativnim radom na terenu policijski službenici utvrdili su da se za događaj može dovesti E.Č., koji je oko 22:50 uhapšen.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod E.Č. utvrđeno je 1,25 promila alkohola u organizmu. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv njega će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", saopštili su iz PU Banjaluka.