Grčki tanker pogođen u Crnom moru: Brod krenuo iz Soluna ka Novorosijsku

Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER

Grčki tanker "Maran Homer", koji je plovio iz Soluna ka Novorosijsku, pogođen je nepoznatim objektom u Crnom moru, ali nema povrijeđenih, saopštilo je grčko Ministarstvo brodarstva.

Prema resornom ministru Vasilisu Kikilijasu, brod je u trenutku incidenta bio prazan, sa 24 člana posade - 10 Grka, 13 Filipinaca i jednim Rumunom, i svi su u dobrom zdravstvenom stanju, prenio je list "Katimerini". Napad je izazvao samo manju materijalnu štetu.

Grčki ministar je naveo da incident može da bude povezan sa širim geopolitičkim pritiscima u regionu i da Grčka nastavlja sa protestima na međunarodnom nivou, uključujući Evropski savet.

Kompanija "Maran Tankers Management Inc" potvrdila je da tanker nije pretrpio ozbiljna oštećenja, posada je bezbjedna, nema zagađenja životne sredine, a brod je već isplovio iz Novorosijska.

(Mondo.rs)