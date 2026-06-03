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Zašto je Iran napao Kuvajt? Oglasio se iranski ministar spoljnih poslova

Zašto je Iran napao Kuvajt? Oglasio se iranski ministar spoljnih poslova

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči potvrdio je napade na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na agresiju SAD-a.

Zašto je Iran napao Kuvajt Izvor: X/@sentdefender/Printscreen

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je večeras da su oružane snage te zemlje izvele "udare u samoodbrani" na lokacije koje Sjedinjene Američke Države koriste za napade na trgovačke brodove i kršenje primirja.

Aragči je u objavi na društvenoj mreži X poručio da će "bilo kakav neprijateljski čin naići na trenutan i odlučan odgovor", dodavši da se "ono što sankcije i rat nisu uspjeli da postignu, neće postići sa još više rata".

Uz izjavu je objavio i video-snimak američkog šefa diplomatije Marka Rubijakoji hvali savezničku saradnju Kuvajta i UAE sa Vašingtonom tokom operacije "Epski bijes", kako su SAD nazvale svoje inicijalne udare na Iran krajem februara i početkom marta.

Šef iranske diplomatije potvrdio je da je Teheran ciljao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, kao i brod u blizini Ormuskog moreuza. Prema njegovim riječima, napadi raketama i dronovima pokrenuti su nakon što je američka vojska projektilom *Hellfire* (Helfajer) onesposobila naftni tanker pod zastavom Bocvane koji je plovio prema ostrvu Harg, glavnom iranskom čvorištu za izvoz nafte.

Šta se dogodilo u Kuvajtu?

Podsjetimo, nakon silovitog noćnog osvetničkog napada Irana na Kuvajt i Bahrein, u kojem je više od 60 ljudi ranjeno, a najmanje jedna osoba poginula, na Bliskom istoku izbila je diplomatska oluja. Niz arapskih zemalja oštro je osudio iransku agresiju, a u regionu vlada ogroman bijes zbog udara na civilne ciljeve.

Sam iranski udar bio je odgovor na akciju američke vojske koja je tek nešto ranije izvela, kako navode, "samoodbrambene" vazdušne udare na iransko ostrvo Kešm u Hormuškom moreuzu. Komanda američke vojske ističe da je cilj tog napada bila iranska vojna zemaljska kontrolna stanica, a udar je izveden kao odgovor na stalne pokušaje iranskih napada širom Bliskog istoka.

Amerikanci su takođe potvrdili da su tokom noći oborili tri iranska drona usmjerena prema civilnim brodovima u regionalnim vodama. Nešto ranije, američke snage su u sklopu pomorske blokade Hormuškog moreuza pogodile i onesposobile prazan naftni tanker koji je plovio pod zastavom Bocvane prema Iranu.

(Index/MONDO)

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