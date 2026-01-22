logo
Kršenje pomorskih propisa? Francuska mornarica zaplijenila tanker iz Rusije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Francuska mornarica zaustavila je tanker "Grinč" koji je plovio iz ruskog Murmanska prema Sredozemnom moru i poslala ga u luku na inspekciju, saopštila francuska pomorska prefektura za Sredozemno more.

Tanker za naftu Izvor: Shutterstock

"Mornaričko osoblje ukrcalo se na tanker `Grinč`, koji je plovio iz ruske luke Murmansk. Svrha ove operacije bila je da se provjeri identitet plovila, za koje se sumnjalo da je plovilo pod lažnom zastavom", navodi se u saopštenju.

U objavi se dodaje da je "provjera dokumenata potvrdila sumnje".

"Plovilo je preusmjereno i trenutno je na putu ka luci u pratnji francuske mornarice radi dalje inspekcije", zaključuje se u saopštenju.

Informaciju je potvrdio francuski predsjednik Emanuel Makron, koji je objavio na "Iksu" da je operacija provedena "uz podršku nekoliko saveznika" i u skladu sa Konvencijom UN o pomorskom pravu.

Makron je rekao da je pokrenuta sudska istraga, pošto je riječ o tankeru koji je pod međunarodnim sankcijama.

