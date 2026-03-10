logo
Užas kod Laktaša: U automobilu pronađena dva tijela

Užas kod Laktaša: U automobilu pronađena dva tijela

Autor Haris Krhalić
0

Beživotna tijela oca i sina pronađena su u Šušnjarima.

Užas kod Laktaša: U automobilu pronađena dva tijela Izvor: Nezavisne/Screenshot

Beživotna tijela oca i sina pronađena su u automobilu u Šušnjarima kod Laktaša, saznaje ATV.

Prve nezvanične informacije ukazuju da se radi o ubistvu i samoubistvu, što se detaljno provjerava.

”Danas oko 12 časova Policijskoj stanici Laktaši prijavljeno je da su u mjestu Šušnjari pronađena dva beživotna tijela”, potvrđeno je u PU Banjaluka.

Na lice mjesta upućena je Hitna pomoć i policija i više informacija biće poznato nakon uviđaja, kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Laktaši

