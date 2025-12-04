logo
Opljačkali više kuća, odnijeli novac i nakit: "Pali" serijski lopovi u Laktašima, traži se pritvor za osumnjičeni dvojac

Opljačkali više kuća, odnijeli novac i nakit: "Pali" serijski lopovi u Laktašima, traži se pritvor za osumnjičeni dvojac

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka uputilo je prijedlog za određivanje mjere pritvora Milanu Brkiću (34) i Momiru Kukolju (65) iz Laktaša, zbog sumnje da su u protekla četiri mjeseca počinili seriju teških krađa provaljujući u porodične kuće na području ovog grada.

Provaljivali alatom i krali po kućama u Laktašima Izvor: Shutterstock

Postupajući tužilac je nakon ispitivanja osumnjičenih zatražio pritvor jer postoji osnovana sumnja da su Brkić i Kukolj, u periodu od 2. avgusta do 2. decembra 2025. godine, u više navrata nasilno ulazili u tuđe domove.

Prema saopštenju Tužilaštva, osumnjičeni su koristeći fizičku snagu i podesan alat provaljivali u kuće na području Grada Laktaši, odakle su krali novac, nakit i druge vrijedne predmete, čime su počinili produženo krivično djelo teška krađa.

Pored krađa, šezdesetpetogodišnji Momir Kukolj se tereti i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

"Tužilac je predložio pritvor Osnovnom sudu u Banjaluci iz dva ključna razloga – zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog straha da bi mogli ponoviti krivično djelo", navode iz OJT.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

