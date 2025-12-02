Terete se za 26 krivičnih djela: Uhapšene tri osobe iz Laktaša (FOTO)

Tri lica iz Laktaša uhapšena su danas u okviru operativne akcije "Arija", a terete se za 26 krivičnih djela protiv imovine, kojim su počinili materijalnu štetu od 57.500 KM.

Izvor: PU Banjaluka

Akciju su realizovali pripadnici policijskih uprava Banjaluka i Gradiška, a uhapšeni su M.B, M.K. i B.G, svi iz Laktaša.

Oni se sumnjiče da su od 28. januara do 11. novembra počinili 21 tešku krađu, tri krađe, jednu paljevinu i jedno oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, čime su oštećenima pričinili materijalnu štetu od oko 57.500 KM, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Na osnovu naredbi osnovnih sudova u Banjaluci i Gradišci, obavljeni su pretresi na više lokacija na području Laktaša i Srpca, u kojima su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima, kao i predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa nedozvoljenom proizvodnjom i prometom oružja ili eksplozivnih materija.

Iz Policijske uprave navode da se aktivnosti u okviru akcije "Arija" još u toku.

(Srna)