Lice sa međunarodne potjernice: U Banjaluci uhapšen Stefan Regojević

Pripadnici Sudske policije Republike Srpske uhapsili su danas u Banjaluci Stefana Regojevića, saznaje Mondo.

Izvor: MONDO

Regojević koji je inače rodom iz Banjaluke a već duže vremena je navodno boravio na teritoriji Crne Gore, uhapšen je, kako saznajemo, u Osnovnom sudu u Banjaluci.

Za njim je rapisana međunarodna potjernica jer je bio nedustupan pravosudnim organima Republike Stpske

Inače, radi se o bezbjednosno interesantnoj osobi koja se dovodi u vezu sa više krivičnih djela.

Kako Mondo saznaje, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka je još 2021. godine protiv Regojevića podiglo optužnicu za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelima prikrivanje, protivpravno lišenje slobode i ugrožavanje sigurnosti.

Međutim, rješenje o potvrđivanju optužnice mu nije uručeno jer ga nije bilo ni na adresi u Banjaluci niti u Crnoj Gori.

Inače, Regojević se dovodi u vezu sa krvavim razbojništvom u Crnoj Gori 2021. godine.

U prvostepenom postupku je oslobođen, ali je Apelacioni sud ukinuo oslobađajuću presudu njemu i ostalim optuženima i predmet vratio na novo suđenje.