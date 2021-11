Pljačka i ubistvo u Nikšiću: Policija traga za još trojicom, objavljen video hapšenja u Banjaluci

Sedam osoba obuhvaćeno je naredbom o sprovođenju istrage zbog razbojništva u Nikšiću u kom je stradao radnik obezbjeđenja "Pošte" Ljubiša Mrdak, rečeno je na pres konferenciji Uprave policije Crne Gore. MUP Republike Srpske doprinio rasvjetljavanju slučaja.

Izvor: Mondo - Jovana Raičević

Viša tužiteljka tužilaštva u Crnoj Gori Maja Jovanović rekla je da se svim osumnjičenim na teret stavlja ubistvo u saizvršilaštvu. Objasnila je da se radi o sedam lica za koje se osnovano sumnja da su kriminalna grupa koja je organizovala pljačku, od kojih je četiri privedeno, a za ostalima se traga.

Dvojica su privedena u Crnoj Gori, a dvojica u BiH, a da će za ostalim osumnjičenima biti izdata potjernica.

Ranije su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske na području Srpske lišili su slobode tri lica koja se dovode u vezu sa razbojništvom u kome je smrtno stradao radnik obezbijeđena pošte u Nikšiću.

Iz MUP-a su za agenciju Srna naveli da su se pripadnici ovog ministarstva odmah po izvršenoj oružanoj pljački pošte u Nikšiću, 20. oktobra uključili u rasvjetljavanje ovog krivičnog djela.

"Izvršeni su pretresi na više lokacija i uhapšena tri lica", istakli su iz MUP-a Srpske.

Okružni sud u Banjaluci je odredio jednomjesečni pritvor Stojanu Albijaniću iz Bileće i Petru Zolaku iz Laktaša zbog sumnje da su učestvovali u ovoj oružanoj pljački.

Evo kako je izgledalo hapšenje Zolaka:

Rukovodilac Grupe za suzbijanje krvnih delikata u Sektoru za borbu protiv kriminala u Crnoj Gori Lazar Šćepanović rekao je da u oružanoj pljački pošte u Nikšiću izvršeno teško krivično delo - razbojništvo kvalifikovano sa smrtnom posljedicom u kojem je stradao Ljubiša Mrdak.

"Posebno moram da naglasim da su neizmjeran doprinos u rasvjetljavanju ovog krivičnog djela kroz efikasno, posvećeno i profesionalno preduzimanje planiranih mjera i radnji, korišćenjem svih raspoloživih kapaciteta, dali službenici organa za sprovođenje zakona Republike Srpske, prije svega Uprave za borbu protiv teškog i organizovanog kriminaliteta iz Banjaluke i Policijske uprave Trebinje što je samo jedan od pokazatelja visokog nivoa saradnje i međusobnog povjerenja regionalnih policijskih službi", istakao je Šćepanović na današnjoj konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, na osnovu prikupljenih materijalnih i personalnih dokaza i utvrđene povezanosti između osumnjičenih lica podnesena je Višem državnom tužiocu u Podgorici krivična prijava protiv sedam lica za koja postoji osnovana sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo razbojništvo kvalifikovano sa smrtnom posljedicom.

On je naveo da su na području Crne Gore lišena slobode dva lica M.K. iz Nikšića i R.S. iz Budve koji je porijeklom iz Banjaluke, a u saradnji sa službenicima Uprave za organizovani i teški kriminaliet iz Republike Srpske lišena su slobode još dva lica i to A.S iz Bileće, Z.P. iz Banjaluke, dok se za osumnjičenim M.N, S.S. i B.D intezivno traga na međunarodnom nivou i u toku je raspisivanje Interpolove međunarodne potjernice.

On je naglasio da moram pomenuti da značajnu ulogu u obezbjeđivanju logističke podrške neophodne za realizaciju regionalnih aktivnosti sa predstavnicima organa Republike Srpske pružile su kolege iz Republike Italije kroz IPA projekat 2019 - "Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu".

U oružanoj pljački pošte u Nikšiću 20. oktobra maskirani razbojnici ubili su radnika obezbjeđenja Ljubišu Mrdaka i ukrali oko 400.000 evra. Zbog ovoga je uhapšen Stefan Regojević iz Trebinja sa privremenim boravkom u Budvi. Okružni sud u Banjaluci je odredio jednomjesečni pritvor Stojanu Albijaniću iz Bileće i Petru Zolaku iz Laktaša zbog sumnje da su učestvovali u ovoj oružanoj pljački.