Protest studenata u Beogradu: 15 minuta tišine, pola sata buke, pa nazad u blokadu (FOTO, VIDEO)

U 16 časova počeo je protest studenata na beogradskom Trgu Slavija. Nakon petnaestominutne tišine učesnici su duvali u pištaljke, želeći bukom da privuku pažnju na svoje zahtjeve.

Izvor: Fonet

Danas u 16 časova na Trgu Slavija u Beogradu počeo je protest studenata koji već nekoliko nedjelja blokiraju nastavu na svojim fakultetima. Nakon 15 minuta tišine, kojima je odata počast 15 žrtava nesreće u Novom sadu, slijedi pola sata buke, kojom učesnici žele da skrenu pažnju na zahtjeve.

Pristigli su i srednjoškolci, glumci, aktivisti "Most ostaje" i "Ne damo Jadar".

Na Slaviji je okupljanje planirano od 16 do 16.30. Nakon petnaestominutnog ćutanja od 16.30 do 16.45, kojim je odata pošta nastradalima u tragediji na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, od 16.45 do 18 sati biće izvedeni studentski performansi, a poslije toga najavljeno je čišćenje Slavije od 18 do 18.45. Nakon toga, studenti se vraćaju blokadama.

Protest se održava i u Nišu.

SLAVIJA 16:20.

Prikupljanje nije završeno.

Nikada nismo imali ovako veliki zadatak.

U ovom trenutku ne možemo izneti očekivano vreme procene veličine skupa.pic.twitter.com/wpI1VDHeM6 — Arhiv javnih skupova (@javniskupovi)December 22, 2024

Koji su zahtjevi studenata

Studenti fakulteta koji su u blokadi su istakli da je osnovni zahtjev da MUP podnese krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv pet osoba koje su, kako navode, napali studente i profesore i "poznata su javnosti po navodima medija". Takođe, traže od MUP-a da potvrdi njihove identitete, kao i da se identifikuju svi koji su napadali studente na prethodnim protestima zbog tragedije u Novom Sadu.

Zahtijevaju i razrješenje Milije Koldžića, člana Vijeća Gradske opštine Novi Beograd, sa funkcije, jer je, kako tvrde, napao studente i profesore ispred FDU, kao i pokretanje disciplinskog postupka protiv koordinatora distributivnog područja Elektrodistribucije Beograd, zbog istih optužbi.

Studenti u blokadama prethodno su tražili objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji Željezničke stanice, političku i krivičnu odgovornost za tragediju, procesuiranje napadača na studente, profesore, đake i ostale građane na protestima, kao i povećanje sredstava za državne fakultete za 20 odsto.

Koji zahtjevi studenata su ispunjeni

Vlada Srbije je na svom zvaničnom sajtu u četvrtak 12. decembra objavila dokumentaciju o padu nadstrešnice zgrade Željezničke stanice Novi Sad u čijem je obrušavanju 1. novembra poginulo 15 osoba, a dvoje je teško povrijeđeno. Međutim, studenti i neke NVO tvrde da je dokumentacija nepotpuna i da nedostaju ključne informacije.

Vlada je u međuvremenu odlučila da se iznos sredstava za materijalne troškove visokoškolskih ustanova, utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2025. godinu, uvećaju za 20 odsto u odnosu na iznos za 2024. godinu.

