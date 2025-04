Đajić o Ključu grada: Priznanje velika čast, žalosno što gradonačelnik nije prepoznao moj rad

Dobitnik priznanja "Ključ grada" povodom Dana Banjaluke, direktor Univerzitetsko-kliničkog centra RS Vlado Đajić istakao je da mu ovo priznanje predstavlja veliku čast, ali i obavezu da nastavi raditi u interesu građana.

"Smatram da sam radio u interesu građana i našeg grada, i to je jedna velika čast u jednu ruku, ali i odgovornost. Čast je biti u timu ljudi koji su dobijali ovu nagradu poput Novaka Đokovića, Aleksandra Vučića, Milorada Dodika, bana Tise Milosavljevića...Priznanje obavezuje, ali ja ću nastaviti dalje", rekao je Đajić gostujući u Jutarnjem programu RTRS.

Osvrnuo se i na dugogodišnji rad u UKC Republike Srpske.

"U UKC je zaposleno 3.500 ljudi. Tu se rade vrhunske operacije, stručnjaci na najvišem nivou. Republika Srpska ima stabilno mjesto da njeni građani mogu biti maksimalno i veoma pouzdano zbrinuti. Zaista sam ponosan na sve ljude u UKC", dodao je Đajić.

Pomenuo je i rad gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

"Žalosno je da gradonačelnik Draško Stanivuković nije prepoznao moj rad. On zato ovo priznanje neće dobiti nikada. Јa nastavljam dalje, a on neka se okrene i vidi kako danas izgleda naša Banjaluka. Rupe na putu, zelene površine ne pokošene, nedavno smo imali poplave, hrpe smeća po ulicama. On nažalost, ne zna šta su prave vrijednosti ovog grada i naših građana. Јedino riješenje za grad jeste da podnese ostavku, ili da se skloni sa ove funkcije", dodao je Đajić.

