Stanivuković poručio: Odlukom SNSD-a degradirana nagrada Ključ Grada

Komentarišući vanredno zasjedanje Skupštine Grada, gradonačelnik Draško Stanivuković čestitao je svim dobitnicima aprilskih nagrada, istakavši da će ove nagrade biti uručene 23. aprila na svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana grada.

"Čestitam svim dobitnicima, iako sam čvrstog uvjerenja da Ključ grada bi trebalo da bude dodijeljen isključivo jednoj cjelovitoj ličnosti, nekom ko je uspješan u privatnom, poslovnom, životnom i svakom drugom segmentu. U tom kontekstu potrebno je pri odluci razmotriti i kako se ta osoba ponaša, izražava i nastupa u javnosti. Iako ne sporim da dr Đajić iza sebe ima uspjehe u ljekarskoj profesiji, ipak u ovom gradu poznat je i po brojnim negativnim stvarima. Žao mi je što SNSD ima filozofiju da će dodjelom neke nagrade uzvisiti neku osobu, međutim zapravo na ovaj način ova nagrada je degradirana", poručio je gradonačelnik.

Osvrnuvši se na ostale tačke dnevnog reda vanredne sjednice, gradonačelnik je istakao da je nevjerovatno da se odluke poput formiranja Komisije za praćenje izgradnje Centralnog spomen –obilježja i izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Grada raspravljaju na vanrednoj sjednici.

"SNSD za 30 godina nije napravio Komisiju koja bi se bavila pitanjem kako da izgradi Centralno spomen obilježje, ali su po hitnom postupku formirali Komisiju koja će kao policajac istraživati šta se tamo radi. Na tom mjestu pravi se zavjet za one koji su dali život za Republiku Srpsku. Ne znam kako oni koji su odustali od finansiranja ove zavjetne dužnosti imaju obraza pričati o ovoj temi. Oni neka formiraju Komisiju i neka rade šta god žele, što se nas tiče izgradnja Centralnog spomen-obilježja je uspješno realizovana ideja i mi ćemo obezbijediti novac da ove godine u potpunosti završimo ovaj projekat", istakao je Stanivuković.

Gradonačelnik se osvrnuo i na usvajanje novog Poslovnika o radku Skupštine Grada, istakavši da je ideja novog poslovnika da se onemogući gradonačelniku da obavlja svoju funkciju u punom smislu te riječi.

"Ideja je da mi ne daju da govorim, da onemoguće da funkciju gradonačelnika obavaljam u punom smislu te riječi, te da me ovdje drže kao zatočenika. Ipak, to je njihovo političko pravo, iako to svoje pravo ne ostvaruju kroz pravo, već kroz prisilu, kršeći sve norme", zaključio je Stanivuković.

Podsjećamo, na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka dodijeljene su nagrade povodom Dana Grada, a Ključ grada dodijeljen je generalnom direktoru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vladi Đajiću.

