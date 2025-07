Vrijeme danas: Sunčano i toplije, popodne mogući lokalni pljuskovi

U BiH danas će biti pretežno sunčano i toplije vrijeme, a u drugom dijelu dana ponegdje će postojati uslovi za prolaznu kišu ili pljuskove.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sredinom dana na zapadu će doći do razvoja oblaka koji će samo ponegdje donijeti prolaznu kišu ili pljuskove, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom popodneva oblačnost sa slabom kratkotrajnom kišom će se premještati ka sjeveru i istoku.

Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32, u višim predjelima 22 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar jugozapadi i zapadni.

STANJE NA PUTEVIMA

Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros je zadovoljavajuća, a uslovi za vožnju povoljni.

Zbog godišnjih odmora očekuje se intezivniji saobraćaj na većini puteva i pojedinim graničnim prelazima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS-a podsjećaju da je do 18. jula izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu "9. januar", dionica Banjaluka-Doboj, na lijevoj kolovoznoj traci od Kladara prema Banjaluci.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci, do 30. septembra izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog rekonstrukcije raskrsnice.

Zbog izgradnje cjevovoda, od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno, uz moguće kratkotrajne zastoje na magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci.

U toku je sanacija putnog pravca Gradiška-Kruškik-Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja, pa iz AMS-a vozače mole za strpljenje.

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, a predviđeno je da radovi traju do početaka novembra.

Do kraja godine je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina saobraćaj se, zbog sanacije puta, odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Srbac-Derventa, kao i na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča, zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko.

Na magistralnom putu Brod na Drini-Hum, zbog rekonstrukcije je do kraja godine izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru "Pet ce", od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj, a radovi su produženi do kraja godine.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Gradiška–Nova Topola–Klašnice, zbog rekonstrukcije puta i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići, zbog minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan od 12.00 do 16.00 časova, dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi 2", opština Novo Goražde, dolaziće do povremene polučasovne obustave saobraćaja na magistralnom putu Ustiprača–Novo Goražde, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog aktiviranog klizišta, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, te na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, saobraćaj se zbog klizišta odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

U FBiH aktuelni su radovi na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Zenica-Žepče /Topčić Polje/, Tuzla-Šićki Brod /skretanje za Lipnicu/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Iz AMS-a podsjećaju da je na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Duge su kolone vozila na ulazu u BiH na graničnom prelazu Gradiška, a na graničnim prelazima Zupci, Izačić i Doljani na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona ukupne mase.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, te se ona preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

Srna/Mondo