IRBRS priprema izmjene: Veća dostupnost stambenih kredita za mlade

Stambeni krediti IRBRS za mlade bračne parove mogli bi uskoro biti izmijenjeni. V.d. direktora Boris Knežević rekao je za Provjereno.info da su sadašnji uslovi neprihvatljivi i da će tražiti njihovu izmjenu radi veće dostupnosti građanima.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

“Na sajtu imate kreditnu liniju za stambene kredite i kategorije. Po meni je ona neprihvatljiva u ovom momentu. To je nešto što ću sigurno već u narednom periodu mijanjati. Tamo su kategorizovani bračni parovi do 30 godina, kod nas su sada mladi bračni parovi do 40 godina”, kazao je Knežević.

Podsjeća da se pronatalitetna politika Republike Srpske kreće u pravcu da se vještačka oplodnja finansira do 40 godina.

“Na sajtu imate kreditnu liniju za stambene kredite i kategorije. Po meni je ona neprihvatljiva u ovom momentu. To je nešto što ću sigurno već u narednom periodu mijanjati. Tamo su kategorizovani bračni parovi do 30 godina, kod nas su sada mladi bračni parovi do 40 godina”, kazao je Knežević.

Podsjeća da se pronatalitetna politika Republike Srpske kreće u pravcu da se vještačka oplodnja finansira do 40 godina.

(MONDO)