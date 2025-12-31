logo
Preminuo novinar Darko Gavrilović

Preminuo novinar Darko Gavrilović

Izvor mondo.ba
0

U Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske u Banjaluci, nakon kraće i teške bolesti, u 45. godini života preminuo je dugogodišnji novinar Darko Gavrilović.

Preminuo novinar Darko Gavrilović Izvor: Glas Srpske

Gavrilović je rođen 1980. godine, a tokom svoje bogate profesionalne karijere ostavio je neizbrisiv trag u mnogim medijskim kućama u Republici Srpskoj.

Svoj novinarski put gradio je radeći u "Nezavisnim novinama", Novinskoj agenciji Republike Srpske – SRNA, ali je najveći pečat ostavio u "Glasu Srpske".

Kolege će ga pamtiti kao predanog profesionalca, britkog pera i dobrog čovjeka koji je svoj život posvetio pravovremenom i objektivnom informisanju javnosti. Njegov prerani odlazak predstavlja veliki gubitak za novinarsku zajednicu, ali i za sve koji su imali čast da sarađuju sa njim.

Sahrana će se održati u petak u 13 časova na Novom groblju u Kotor Varošu.

Redakcija Mondo portala izražava iskreno saučešće porodici.

(Mondo)

