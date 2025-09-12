logo
Preminuo novinar Robert Valdec

Preminuo novinar Robert Valdec

Autor Dragana Božić
0

Istraživački novinar i voditelj Robert Valdec preminuo je u petak u 62. godini života, objavili su mediji.

Preminuo novinar Robert Valdec Izvor: Screenshot/YouTube

Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala na Novoj TV od 2005. do 2009. godine, navodi Dnevnik.hr.

Svoju je novinarsku karijeru započeo u Večernjem listu 1994. godine, gdje je godinama radio kao reporter, a njegova sposobnost da složene teme predstavi na jasan i zanimljiv način postala je njegov zaštitni znak.

Valdec je u aprilu doživio infarkt i pao u komu, bio je hospitalizovan u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama, prenosi Fena.

(Mondo)

