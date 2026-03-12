Cijena života u BiH: Pijan ubio pješaka pa dobio dvije i po godine zatvora

Sa 2,08 promila alkohola u krvi usmrtio pješaka pa osuđen na dvije i po godine zatvora. Pored toga oduzeta mu je vozačka dozvola na godinu dana.

Izvor: Shutterstock

Okružni sud u Doboju osudio je na dvije godine i šest mjeseci zatvora lice čiji su inicijali G.P. iz Dervente, koje se tereti da je 2023. godine, upravljajući automobilom u alkoholisanom stanju, udarilo pješaka koji je preminuo od posljedica povreda, saopšteno je iz dobojskog Okružnog suda.

Ova prvostepena presuda donesena je juče, a osuđenom licu oduzeta je vozačka dozvola u trajanju od godinu dana uz obavezu da nadoknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 2.577 KM i paušalni iznos troškova od 300 KM.

U presudi se navodi da je lice G.P. osuđeno zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja koje je pod dejstvom alkohola u krvi od 2,08 promila izršilo 25. aprila u večernjim časovima.