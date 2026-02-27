logo
Osuđena žena iz Doboja: Tukla i prijetila nevjenčanom suprugu zbog 50 KM

Autor N.D. Izvor Glas Srpske
Žena J. M. (48) osuđena je u Osnovnom sudu u Doboju na uslovnu kaznu od šest mjeseci zatvora zbog nasilja nad nevjenčanim suprugom L. N.

žena iz doboja tukla i zastrašivala supruga zbog 50 KM Izvor: Shutterstock

Sud je presudio da osuđena neće ići u zatvor ukoliko u roku od godinu dana od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Prema presudi, J. M. je duži vremenski period u stanu u kojem živi s nevjenčanim suprugom vršila kontinuirano psihičko i fizičko nasilje nad njim. Jednom prilikom, navodi sud, razbila je flašu o pločice, a zatim skočila na oštećenog i udarila ga nekoliko puta pesnicom u glavu.

U oktobru 2024. godine, J. M. je od supruga tražila 50 KM uz psovke, a potom je uzela kuhinjski nož i počela cijepati medicinsku dokumentaciju koja pripada majci oštećenog. Zatim je prijetila da će ubiti supruga i njegovu majku, zbog čega joj je oštećeni dao novac.

Sud je naveo i da je J. M. nož stavila na vlastiti vrat i pretila oštećenom riječima: "Ovako ćeš završiti ako bilo kome kažeš za ovo što se desilo".

žena muškarac Doboj presuda

